FT спрогнозировала, какой будет встреча Трампа с Си Цзиньпином
02:43 14.09.2025 (обновлено: 02:59 14.09.2025)
FT спрогнозировала, какой будет встреча Трампа с Си Цзиньпином
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Встреча между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином может состояться во время форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), но в менее публичном формате из-за недостаточного прогресса в переговорах между странами, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники. Издание отмечает, что США и КНР пока не пришли к согласию по некоторым вопросам, в частности по поводу торговли и борьбы с трафиком наркотического средства фентанила. "Недостаточный прогресс в переговорах между США и Китаем снизил шансы на проведение саммита в Пекине и повысил вероятность того, что Трамп и Си проведут менее публичную встречу на саммите АТЭС", - пишет газета. Как отметил Financial Times неназванный источник, осведомленный о переговорах между странами, камнем преткновения является недовольство США тем, что Пекин не борется с экспортом химических веществ, используемых для изготовления фентанила. Неназванный бывший американский чиновник добавил газете, что хотя власти КНР и заинтересован в проведении встречи с американским президентом в Пекине, они не будут предлагать "подарки", чтобы убедить Трампа приехать. Чиновник отметил, что Пекин дал понять, что может организовать саммит в течение нескольких дней, даже если решение Трампа будет принято в последнюю минуту. "Китай готов принимать гостей без каких-либо условий, но пока некоторые представители администрации заявляют, что сначала необходимо реализовать пакет мер по борьбе с фентанилом, США будут препятствовать визиту (таким образом - ред.)", - добавил изданию бывший чиновник. Один из источников, знакомый с ходом обсуждений в Пекине, сообщил газете, что также обсуждался возможный визит госсекретаря США Марко Рубио для подготовки к саммиту в китайской столице. Однако, по его словам, любой "резкий шаг против Китая" может легко привести к отмене Пекином любой встречи с Рубио или визита Трампа. Также неназванный чиновник Белого дома заявил газете, что сам Трамп "выразил свою открытость" к встрече с Си, но указал, что пока не было никаких объявлений о возможной встрече. Глава Пентагона Пит Хегсет и министр обороны Китая Дун Цзюнь провели видеоконференцию 9 сентября. Также на этой на этой неделе стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с главой МИД КНР Ван И. Ранее газета Washington Post писала, что контакты между министрами иностранных дел и обороны США и Китая на этой неделе могут говорить о том, что встреча американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может пройти уже в следующем месяце. Газета также писала, что некоторые аналитики предполагают, что Трамп и Си Цзиньпин якобы могут встретиться на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничество в Корее в октябре. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Китай гораздо сильнее заинтересован в развитии отношений с Вашингтоном, чем американская сторона - с Пекином. Комментируя военный парад в Пекине, он обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США. Российские власти отвергли идею о том, что кто-то устраивает "заговоры".
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Встреча между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином может состояться во время форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), но в менее публичном формате из-за недостаточного прогресса в переговорах между странами, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники.
Издание отмечает, что США и КНР пока не пришли к согласию по некоторым вопросам, в частности по поводу торговли и борьбы с трафиком наркотического средства фентанила.
"Недостаточный прогресс в переговорах между США и Китаем снизил шансы на проведение саммита в Пекине и повысил вероятность того, что Трамп и Си проведут менее публичную встречу на саммите АТЭС", - пишет газета.
Как отметил Financial Times неназванный источник, осведомленный о переговорах между странами, камнем преткновения является недовольство США тем, что Пекин не борется с экспортом химических веществ, используемых для изготовления фентанила.
Неназванный бывший американский чиновник добавил газете, что хотя власти КНР и заинтересован в проведении встречи с американским президентом в Пекине, они не будут предлагать "подарки", чтобы убедить Трампа приехать. Чиновник отметил, что Пекин дал понять, что может организовать саммит в течение нескольких дней, даже если решение Трампа будет принято в последнюю минуту.
"Китай готов принимать гостей без каких-либо условий, но пока некоторые представители администрации заявляют, что сначала необходимо реализовать пакет мер по борьбе с фентанилом, США будут препятствовать визиту (таким образом - ред.)", - добавил изданию бывший чиновник.
Один из источников, знакомый с ходом обсуждений в Пекине, сообщил газете, что также обсуждался возможный визит госсекретаря США Марко Рубио для подготовки к саммиту в китайской столице. Однако, по его словам, любой "резкий шаг против Китая" может легко привести к отмене Пекином любой встречи с Рубио или визита Трампа.
Также неназванный чиновник Белого дома заявил газете, что сам Трамп "выразил свою открытость" к встрече с Си, но указал, что пока не было никаких объявлений о возможной встрече.
Глава Пентагона Пит Хегсет и министр обороны Китая Дун Цзюнь провели видеоконференцию 9 сентября. Также на этой на этой неделе стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с главой МИД КНР Ван И.
Ранее газета Washington Post писала, что контакты между министрами иностранных дел и обороны США и Китая на этой неделе могут говорить о том, что встреча американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может пройти уже в следующем месяце. Газета также писала, что некоторые аналитики предполагают, что Трамп и Си Цзиньпин якобы могут встретиться на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничество в Корее в октябре.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Китай гораздо сильнее заинтересован в развитии отношений с Вашингтоном, чем американская сторона - с Пекином. Комментируя военный парад в Пекине, он обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США. Российские власти отвергли идею о том, что кто-то устраивает "заговоры".
