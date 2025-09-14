Рейтинг@Mail.ru
Россия и Казахстан запустили совместную программу подготовки врачей - РИА Новости, 14.09.2025
15:21 14.09.2025
Россия и Казахстан запустили совместную программу подготовки врачей
Совместная программа подготовки врачей началась на базе казахстанского и российского вузов, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана.
АСТАНА, 14 сен - РИА Новости. Совместная программа подготовки врачей началась на базе казахстанского и российского вузов, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана. &quot;Карагандинский медицинский университет и Казанский государственный медицинский университет открыли совместную образовательную программу &quot;Медицина&quot;. Обучение проходит в очном формате на базе двух вузов – в Караганде и Казани. Срок освоения программы составляет шесть лет&quot;, - говорится в сообщении.По данным казахстанского минздрава, выпускники получат два диплома, что даёт право работать врачом в Казахстане и России без прохождения дополнительной аккредитации. "Также предоставляется возможность продолжить обучение в резидентуре в Казахстане или в клинической ординатуре в Российской Федерации по выбранной специальности", - добавили в ведомстве. Выпускники программы смогут работать врачами практического здравоохранения, заниматься научной и педагогической деятельностью, а также развиваться в международной медицинской среде. В минздраве Казахстана уточнили, что поступление осуществляется по результатам единого национального тестирования в Казахстане и комплексного тестирования в Российской Федерации.
Россия и Казахстан запустили совместную программу подготовки врачей

АСТАНА, 14 сен - РИА Новости. Совместная программа подготовки врачей началась на базе казахстанского и российского вузов, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана.
"Карагандинский медицинский университет и Казанский государственный медицинский университет открыли совместную образовательную программу "Медицина". Обучение проходит в очном формате на базе двух вузов – в Караганде и Казани. Срок освоения программы составляет шесть лет", - говорится в сообщении.

По данным казахстанского минздрава, выпускники получат два диплома, что даёт право работать врачом в Казахстане и России без прохождения дополнительной аккредитации.
"Также предоставляется возможность продолжить обучение в резидентуре в Казахстане или в клинической ординатуре в Российской Федерации по выбранной специальности", - добавили в ведомстве.
Выпускники программы смогут работать врачами практического здравоохранения, заниматься научной и педагогической деятельностью, а также развиваться в международной медицинской среде.
В минздраве Казахстана уточнили, что поступление осуществляется по результатам единого национального тестирования в Казахстане и комплексного тестирования в Российской Федерации.
