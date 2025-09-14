https://ria.ru/20250914/vrachi-2041848025.html
Россия и Казахстан запустили совместную программу подготовки врачей
Совместная программа подготовки врачей началась на базе казахстанского и российского вузов, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана. РИА Новости, 14.09.2025
АСТАНА, 14 сен - РИА Новости. Совместная программа подготовки врачей началась на базе казахстанского и российского вузов, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана. "Карагандинский медицинский университет и Казанский государственный медицинский университет открыли совместную образовательную программу "Медицина". Обучение проходит в очном формате на базе двух вузов – в Караганде и Казани. Срок освоения программы составляет шесть лет", - говорится в сообщении.По данным казахстанского минздрава, выпускники получат два диплома, что даёт право работать врачом в Казахстане и России без прохождения дополнительной аккредитации. "Также предоставляется возможность продолжить обучение в резидентуре в Казахстане или в клинической ординатуре в Российской Федерации по выбранной специальности", - добавили в ведомстве. Выпускники программы смогут работать врачами практического здравоохранения, заниматься научной и педагогической деятельностью, а также развиваться в международной медицинской среде. В минздраве Казахстана уточнили, что поступление осуществляется по результатам единого национального тестирования в Казахстане и комплексного тестирования в Российской Федерации.
