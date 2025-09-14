Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады рассказал о дефиците в бюджете судебной системы Украины - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:31 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/ukraina-2041925829.html
Депутат Рады рассказал о дефиците в бюджете судебной системы Украины
Депутат Рады рассказал о дефиците в бюджете судебной системы Украины - РИА Новости, 14.09.2025
Депутат Рады рассказал о дефиците в бюджете судебной системы Украины
После прекращения финансирования со стороны Агентства США по международному развитию (USAID) в 2026 году в бюджете судебной системы Украины образуется дефицит... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T23:31:00+03:00
2025-09-14T23:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
александр дубинский
джордж сорос
дональд трамп
агентство по международному развитию сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. После прекращения финансирования со стороны Агентства США по международному развитию (USAID) в 2026 году в бюджете судебной системы Украины образуется дефицит около 3,8 миллиарда гривен или 93 миллионов долларов, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. "Пресс-служба ВРП (Высшего совета правосудия) открывает нам удивительные цифры: после остановки финансирования USAID в бюджете судебной системы образовалась дыра в 3,8 миллиарда гривен на 2026 год - то есть почти 100 миллионов долларов по нынешнему курсу", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, фонды венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса ежегодно содержали суды Украины на колоссальную сумму, и потому вполне закономерно их контролировали через ту же высшую квалификационную комиссию судей. Дубинский приходит к выводу, что "самые коррумпированные суды" построил Сорос. По словам депутата, это ситуация является "результатом системы внешнего управления", под которой Украина находится с 2014 года. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что украинский офис USAID получил приказ остановить все проекты в стране после указа о приостановке американской помощи третьим странам. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине. Ранее президент США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Как сообщал департамент эффективности государственного управления США (DOGE), ряд государственных ведомств США уже отменили подписки на СМИ, в том числе газеты Politico, New York Times и новостное агентство Ассошиэйтед Пресс.
https://ria.ru/20250330/ukraina-2008259497.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, александр дубинский, джордж сорос, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Александр Дубинский, Джордж Сорос, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США, Верховная Рада Украины
Депутат Рады рассказал о дефиците в бюджете судебной системы Украины

Дубинский: в бюджете судебной системы Украины образовалась дыра в $93 млн

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. После прекращения финансирования со стороны Агентства США по международному развитию (USAID) в 2026 году в бюджете судебной системы Украины образуется дефицит около 3,8 миллиарда гривен или 93 миллионов долларов, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
"Пресс-служба ВРП (Высшего совета правосудия) открывает нам удивительные цифры: после остановки финансирования USAID в бюджете судебной системы образовалась дыра в 3,8 миллиарда гривен на 2026 год - то есть почти 100 миллионов долларов по нынешнему курсу", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
По его словам, фонды венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса ежегодно содержали суды Украины на колоссальную сумму, и потому вполне закономерно их контролировали через ту же высшую квалификационную комиссию судей. Дубинский приходит к выводу, что "самые коррумпированные суды" построил Сорос. По словам депутата, это ситуация является "результатом системы внешнего управления", под которой Украина находится с 2014 года.
Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что украинский офис USAID получил приказ остановить все проекты в стране после указа о приостановке американской помощи третьим странам. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ.
Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Как сообщал департамент эффективности государственного управления США (DOGE), ряд государственных ведомств США уже отменили подписки на СМИ, в том числе газеты Politico, New York Times и новостное агентство Ассошиэйтед Пресс.
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Дубинский объяснил, как США хотят вернуть потраченные на ВСУ деньги
30 марта, 18:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШААлександр ДубинскийДжордж СоросДональд ТрампАгентство по международному развитию СШАВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала