ВСУ будут обучать польских военных борьбе с БПЛА, пишет Guardian
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 14.09.2025
ВСУ будут обучать польских военных борьбе с БПЛА, пишет Guardian
ВСУ будут обучать польских военных борьбе с БПЛА, пишет Guardian - РИА Новости, 14.09.2025
ВСУ будут обучать польских военных борьбе с БПЛА, пишет Guardian
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что служащие ВСУ, вероятно, будут обучать польских военных борьбе с беспилотниками в учебном центре... РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что служащие ВСУ, вероятно, будут обучать польских военных борьбе с беспилотниками в учебном центре НАТО в Польше, где "более безопасно", чем на территории Украины, сообщает британская газета Guardian. В интервью изданию министр выразил мнение, что именно украинцы будут обучать страны Запада "противостоять России", а не наоборот. "Обучение польских групп передовому опыту Украины в борьбе с беспилотниками будет проходить в учебном центре НАТО в Польше, что "более безопасно", чем на Украине", - пишет газета. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
ВСУ будут обучать польских военных борьбе с БПЛА, пишет Guardian

Guardian: ВСУ будут обучать поляков борьбе с беспилотниками

Польские военные во время учений
Польские военные во время учений
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Польские военные во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что служащие ВСУ, вероятно, будут обучать польских военных борьбе с беспилотниками в учебном центре НАТО в Польше, где "более безопасно", чем на территории Украины, сообщает британская газета Guardian.
В интервью изданию министр выразил мнение, что именно украинцы будут обучать страны Запада "противостоять России", а не наоборот.
"Обучение польских групп передовому опыту Украины в борьбе с беспилотниками будет проходить в учебном центре НАТО в Польше, что "более безопасно", чем на Украине", - пишет газета.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
