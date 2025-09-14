Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Cтубб и Джонсон устроили публичную перепалку в Киеве

Iltalehti: между Стуббом и Джонсоном в Киеве разгорелся спор про Украину и ЕС

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 14 cен — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вступили в публичную перепалку на конференции в Киеве, обсуждая перспективы Украины в Европейском союзе, пишет финская газета Iltalehti.
Cпор возник из-за гарантий безопасностей для Киева, когда Стубб напомнил о выходе Великобритании из ЕС, а Джонсон упрекнул финского лидера в бездействии и пустословии.
"Мне не хочется говорить это в вашем присутствии, но одной из лучших гарантий безопасности для Украины было бы членство в Европейском союзе", — сказал Стубб.
Как предположило издание, Стубб, по-видимому, имел в виду, что Джонсон был одним из инициаторов выхода Великобритании из ЕС, однако бывший премьер-министр воспринял слова финского лидера, как оскорбление.
"Тебе тоже потребовалось на это немало времени", — заявил в ответ Джонсон, напомнив финскому лидеру о бездействии так называемой "коалиции желающих" и неспособности решить реальные проблемы.
Джонсон также задался вопросом, почему "коалиция желающих" не отправляет войска на Украину, предоставив в этом вопросе России "право вето".
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что президент Финляндии Александр Стубб в четверг прибыл с визитом на Украину. В Киеве 12-13 сентября прошел так называемый 21-й Международный форум Ялтинской европейской стратегии (Yalta European Strategy, YES).
Четвертого сентября в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил по итогам, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня "силы сдерживания".
В МИД России неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск стран — участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств — членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
В миреУкраинаВеликобританияКиевБорис ДжонсонАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийЕвросоюзНАТО
 
 
