СМИ: Cтубб и Джонсон устроили публичную перепалку в Киеве

СМИ: Cтубб и Джонсон устроили публичную перепалку в Киеве - РИА Новости, 14.09.2025

СМИ: Cтубб и Джонсон устроили публичную перепалку в Киеве

14.09.2025

в мире

украина

великобритания

киев

борис джонсон

андрей ермак

владимир зеленский

евросоюз

МОСКВА, 14 cен — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вступили в публичную перепалку на конференции в Киеве, обсуждая перспективы Украины в Европейском союзе, пишет финская газета Iltalehti.Cпор возник из-за гарантий безопасностей для Киева, когда Стубб напомнил о выходе Великобритании из ЕС, а Джонсон упрекнул финского лидера в бездействии и пустословии."Мне не хочется говорить это в вашем присутствии, но одной из лучших гарантий безопасности для Украины было бы членство в Европейском союзе", — сказал Стубб.Как предположило издание, Стубб, по-видимому, имел в виду, что Джонсон был одним из инициаторов выхода Великобритании из ЕС, однако бывший премьер-министр воспринял слова финского лидера, как оскорбление."Тебе тоже потребовалось на это немало времени", — заявил в ответ Джонсон, напомнив финскому лидеру о бездействии так называемой "коалиции желающих" и неспособности решить реальные проблемы.Джонсон также задался вопросом, почему "коалиция желающих" не отправляет войска на Украину, предоставив в этом вопросе России "право вето".Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что президент Финляндии Александр Стубб в четверг прибыл с визитом на Украину. В Киеве 12-13 сентября прошел так называемый 21-й Международный форум Ялтинской европейской стратегии (Yalta European Strategy, YES).Четвертого сентября в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил по итогам, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня "силы сдерживания".В МИД России неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск стран — участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств — членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

украина

великобритания

киев

2025

украина, великобритания, киев, борис джонсон, андрей ермак, владимир зеленский, евросоюз, нато