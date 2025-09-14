https://ria.ru/20250914/turtsiya-2041888899.html

Запуск первого энергоблока на АЭС "Аккую" состоится в ближайшее время

АНКАРА, 14 сен – РИА Новости. Запуск первого энергоблока на АЭС "Аккую" состоится в ближайшее время, ведутся пусконаладочные работы, сообщил генеральный директор "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких.Первый реактор строящейся с участием России АЭС "Аккую" в Турции приближается к моменту физического пуска, несмотря на санкции, заявил ранее в воскресенье завершивший дипломатическую миссию в Турции посол РФ Алексей Ерхов."Сейчас мы ведем пусконаладочные работы. На этом этапе все оборудование систем проходит испытания, проверяется их функционирование и осуществляется подготовка к безопасному этапу эксплуатации. После завершения пусконаладочных работ на первом энергоблоке мы перейдем к этапу запуска", - приводит слова Буцких турецкое госагентство Anadolu.Буцких отметил, что часть многочисленных систем на АЭС "Аккую" будет функционировать в режиме обычной эксплуатации, а часть — как системы безопасности.Ввод в эксплуатацию строящейся в Турции госкорпорацией "Росатом" АЭС "Аккую" принесет республике 50 миллиардов долларов ВВП, заявил 8 сентября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году, сообщил в августе министр энергетики страны Альпарслан Байрактар. По его словам, ряд факторов, в том числе отказ Siemens поставить заказанное и оплаченное оборудование, вызвал задержку в реализации проекта на полтора года.Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

