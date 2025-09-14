Рейтинг@Mail.ru
В Рособрнадзоре рассказали о тестах для детей мигрантов
04:29 14.09.2025
В Рособрнадзоре рассказали о тестах для детей мигрантов
Задания в тестировании детей мигрантов для приема в школы РФ разрабатываются согласно утвержденному уровню знания русского языка, сообщили РИА Новости в...
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Задания в тестировании детей мигрантов для приема в школы РФ разрабатываются согласно утвержденному уровню знания русского языка, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре, комментируя возможность упростить ход экзаменации. Ранее ведомство опубликовало статистику, согласно которой более 87% детей мигрантов, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены из-за проблем с подачей документов или отсутствия должного уровня знаний русского языка. "Диагностические материалы для проведения тестирования разрабатываются в строгом соответствии с уровнем знания русского языка, утвержденным приказом Минпросвещения", - говорится в сообщении Рособрнадзора. Там добавили, что перечень документов, предоставляемых при приеме в школу, также установлен Минпросвещения России. Тестирование детей мигрантов для зачисления в школы РФ было введено с 1 апреля 2025 года. В целях обеспечения качественного образовательного процесса для всех его участников несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства обязаны подтвердить необходимый уровень владения русским языком. Отсутствие положительного результата тестирования является основанием для отказа в зачислении в российские общеобразовательные организации.
