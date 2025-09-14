https://ria.ru/20250914/teplovoz-2041795592.html

В Ленинградской области тепловоз сошел с рельсов, машинист погиб

В Ленинградской области тепловоз сошел с рельсов, машинист погиб

Тепловоз сошел с рельсов рядом со станцией Семрино в Ленинградской области, машинист погиб, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Тепловоз сошел с рельсов рядом со станцией Семрино в Ленинградской области, машинист погиб, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале."Проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы в связи со сходом с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе. Погиб машинист поезда — его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой", — написал он.По словам Дрозденко, для быстрого восстановления движения поездов в обоих направлениях направят дополнительные силы."Увеличиваем количество автобусов на направлении Луга — Гатчина — Петербург. Информация о маршрутах доводится голосовыми сообщениями на вокзалах и станциях Лужского и Гатчинского направлений", — уточнил губернатор.В регионе усилят работу силовых структур по обеспечению безопасности на всех видах транспорта.

