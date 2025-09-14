Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области тепловоз сошел с рельсов, машинист погиб - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 14.09.2025 (обновлено: 14:13 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/teplovoz-2041795592.html
В Ленинградской области тепловоз сошел с рельсов, машинист погиб
В Ленинградской области тепловоз сошел с рельсов, машинист погиб - РИА Новости, 14.09.2025
В Ленинградской области тепловоз сошел с рельсов, машинист погиб
Тепловоз сошел с рельсов рядом со станцией Семрино в Ленинградской области, машинист погиб, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T10:05:00+03:00
2025-09-14T14:13:00+03:00
происшествия
ленинградская область
александр дрозденко
гатчина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041830017_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e1453c114504ddf730d493de2d6c3f6e.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Тепловоз сошел с рельсов рядом со станцией Семрино в Ленинградской области, машинист погиб, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале."Проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы в связи со сходом с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе. Погиб машинист поезда — его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой", — написал он.По словам Дрозденко, для быстрого восстановления движения поездов в обоих направлениях направят дополнительные силы."Увеличиваем количество автобусов на направлении Луга — Гатчина — Петербург. Информация о маршрутах доводится голосовыми сообщениями на вокзалах и станциях Лужского и Гатчинского направлений", — уточнил губернатор.В регионе усилят работу силовых структур по обеспечению безопасности на всех видах транспорта.
https://ria.ru/20250914/poezd-2041783333.html
ленинградская область
гатчина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041830017_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_97e800d8ab6bda00ff8638bb40082888.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, александр дрозденко, гатчина
Происшествия, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Гатчина

В Ленинградской области тепловоз сошел с рельсов, машинист погиб

© Фото : соцсетиТепловоз, сошедший с рельсов возле станции Семрино в Ленинградской области
Тепловоз, сошедший с рельсов возле станции Семрино в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Фото : соцсети
Тепловоз, сошедший с рельсов возле станции Семрино в Ленинградской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Тепловоз сошел с рельсов рядом со станцией Семрино в Ленинградской области, машинист погиб, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.
"Проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы в связи со сходом с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе. Погиб машинист поезда — его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой", — написал он.
По словам Дрозденко, для быстрого восстановления движения поездов в обоих направлениях направят дополнительные силы.
"Увеличиваем количество автобусов на направлении Луга — Гатчина — Петербург. Информация о маршрутах доводится голосовыми сообщениями на вокзалах и станциях Лужского и Гатчинского направлений", — уточнил губернатор.
В регионе усилят работу силовых структур по обеспечению безопасности на всех видах транспорта.
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В Ленинградской области из-за схода вагонов отменили семь электричек
Вчера, 08:59
 
ПроисшествияЛенинградская областьАлександр ДрозденкоГатчина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала