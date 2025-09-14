https://ria.ru/20250914/teplovoz-2041795592.html
В Ленинградской области тепловоз сошел с рельсов, машинист погиб
В Ленинградской области тепловоз сошел с рельсов, машинист погиб - РИА Новости, 14.09.2025
В Ленинградской области тепловоз сошел с рельсов, машинист погиб
Тепловоз сошел с рельсов рядом со станцией Семрино в Ленинградской области, машинист погиб, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T10:05:00+03:00
2025-09-14T10:05:00+03:00
2025-09-14T14:13:00+03:00
происшествия
ленинградская область
александр дрозденко
гатчина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041830017_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e1453c114504ddf730d493de2d6c3f6e.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Тепловоз сошел с рельсов рядом со станцией Семрино в Ленинградской области, машинист погиб, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале."Проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы в связи со сходом с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе. Погиб машинист поезда — его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой", — написал он.По словам Дрозденко, для быстрого восстановления движения поездов в обоих направлениях направят дополнительные силы."Увеличиваем количество автобусов на направлении Луга — Гатчина — Петербург. Информация о маршрутах доводится голосовыми сообщениями на вокзалах и станциях Лужского и Гатчинского направлений", — уточнил губернатор.В регионе усилят работу силовых структур по обеспечению безопасности на всех видах транспорта.
https://ria.ru/20250914/poezd-2041783333.html
ленинградская область
гатчина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041830017_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_97e800d8ab6bda00ff8638bb40082888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, александр дрозденко, гатчина
Происшествия, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Гатчина