На грузовом судне в Петербурге произошло задымление
13:51 14.09.2025
На грузовом судне в Петербурге произошло задымление
Задымление произошло на грузовом судне в районе Гладкого острова в Санкт-Петербурге, обстоятельства уточняются, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Задымление произошло на грузовом судне в районе Гладкого острова в Санкт-Петербурге, обстоятельства уточняются, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.По предварительным данным прокуратуры, в воскресенье в районе Гладкого острова произошло задымление на грузовом судне, в настоящее время задымление ликвидировано. Обстоятельства уточняются правоохранителями."Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Задымление произошло на грузовом судне в районе Гладкого острова в Санкт-Петербурге, обстоятельства уточняются, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
По предварительным данным прокуратуры, в воскресенье в районе Гладкого острова произошло задымление на грузовом судне, в настоящее время задымление ликвидировано. Обстоятельства уточняются правоохранителями.
"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
