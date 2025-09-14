https://ria.ru/20250914/sudno-2041827922.html
На грузовом судне в Петербурге произошло задымление
На грузовом судне в Петербурге произошло задымление - РИА Новости, 14.09.2025
На грузовом судне в Петербурге произошло задымление
Задымление произошло на грузовом судне в районе Гладкого острова в Санкт-Петербурге, обстоятельства уточняются, сообщает Северо-Западная транспортная... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T13:51:00+03:00
2025-09-14T13:51:00+03:00
2025-09-14T13:52:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
северо-западная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887176579_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_59c26b55244d1607134746859ec6874f.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Задымление произошло на грузовом судне в районе Гладкого острова в Санкт-Петербурге, обстоятельства уточняются, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.По предварительным данным прокуратуры, в воскресенье в районе Гладкого острова произошло задымление на грузовом судне, в настоящее время задымление ликвидировано. Обстоятельства уточняются правоохранителями."Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250912/gorenie-2041349767.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887176579_853:384:3072:2048_1920x0_80_0_0_56c9a1c7dc5de9682ee015f5ad190e8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Санкт-Петербург, Северо-Западная транспортная прокуратура
На грузовом судне в Петербурге произошло задымление
На грузовом судне в районе Гладкого острова в Петербурге произошло задымление