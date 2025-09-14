https://ria.ru/20250914/sudno-2041827922.html

На грузовом судне в Петербурге произошло задымление

происшествия

санкт-петербург

северо-западная транспортная прокуратура

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Задымление произошло на грузовом судне в районе Гладкого острова в Санкт-Петербурге, обстоятельства уточняются, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.По предварительным данным прокуратуры, в воскресенье в районе Гладкого острова произошло задымление на грузовом судне, в настоящее время задымление ликвидировано. Обстоятельства уточняются правоохранителями."Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

санкт-петербург

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура