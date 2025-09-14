https://ria.ru/20250914/spetsoperatsiya-2041884310.html

Спецоперация, 14 сентября: ВСУ за сутки потеряли 1330 боевика в зоне СВО

Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 361 беспилотный летательный... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T18:29:00+03:00

2025-09-14T18:29:00+03:00

2025-09-14T18:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

донецкая народная республика

денис пушилин

алексей ерхов

анналена бербок

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910006321_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b2ff75232d23fb230e1e53726ebe0d0.jpg

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 361 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1330 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ. ВСУ пытаются спастись ВСУ в Сумской области перебрасывают из тыловых районов новые резервы и не завершивших обучение мобилизованных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. ВСУ, опасаясь дальнейшего продвижения российской армии, перебрасывают части 120-й отдельной бригады территориальной обороны из Днепропетровской области на харьковское направление, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Власти Сумской области Украины на фоне оттока населения из-за боевых действий пытаются заманить людей в ВСУ очень низкими выплатами: примерно 61 тысячей рублей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РФ, Запад и Украина Замороженные резервы России продолжают "жечь карманы" западным странам: обремененные огромными долгами и дефицитами бюджетов государства стали все чаще говорить о конфискации российских активов, которые они заморозили в 2022 году. Такой шаг может обойтись им как минимум в 285 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости на основе национальных статистических данных стран. Ряд государств НАТО пытаются сформировать структуру, которая обеспечит военно-политический контроль над Украиной, при этом Киеву дают "заманчивые обещания", заявил завершивший дипломатическую миссию в Турции посол РФ Алексей Ерхов. Председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН и экс-глава МИД Германии Анналена Бербок не исключила возможности размещения на Украине миротворцев ООН после проведения мирных переговоров. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что служащие ВСУ, вероятно, будут обучать польских военных борьбе с беспилотниками в учебном центре НАТО в Польше, где "более безопасно", чем на территории Украины, сообщает британская газета Guardian. Издержки СВО Украине в 2026 году потребуется не менее 120 миллиардов долларов на оборону, из которых самостоятельно власти смогут покрыть не более половины, заявила председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. Украина ежедневно тратит около 172 миллионов долларов на ведение военного конфликта с Россией, заявил глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов. ВС РФ продвигаются Группировка войск "Восток" улучшает позиции в Днепропетровской области, создавая там зону безопасности, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Кроме того, по его словам, городские бои идут на красноармейском направлении в ДНР, происходит постепенный охват противника в красноармейско-дмитровской агломерации. Пушилин добавил, что ситуация для противника в Константиновке в ДНР ухудшается, обрезается логистика, у ВСУ все меньше шансов продержаться там долго. Серебрянское лесничество практически полностью зачищено от противника, подчеркнул Пушилин.

россия

украина

донецкая народная республика

2025

россия, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, алексей ерхов, анналена бербок, вооруженные силы украины, нато, оон, в мире