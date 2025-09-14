https://ria.ru/20250914/solodov-2041907328.html
После обработки 98,81% протоколов на Камчатке лидирует Солодов
После обработки 98,81% протоколов на Камчатке лидирует Солодов - РИА Новости, 14.09.2025
После обработки 98,81% протоколов на Камчатке лидирует Солодов
Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 63,08% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T21:09:00+03:00
2025-09-14T21:09:00+03:00
2025-09-14T21:12:00+03:00
камчатка
цик рф
единый день голосования — 2025
владимир солодов
политика
единая россия
лдпр
камчатский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039576611_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_e6044ed6b2908cfa674c60f76ae65d1e.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 63,08% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 98,81% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Василина Кулиева (ЛДПР) - 13,79%, третьим идём Роман Литвинов (КПРФ) – 13,16% голосов, четвертым Дмитрий Тюрин ("Коммунисты России") - 5,15%.
https://ria.ru/20250914/tsik-2041899171.html
камчатка
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039576611_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_b3d1d08cfd461d65ac6e8b7a12bfc9df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, цик рф, единый день голосования — 2025, владимир солодов, политика, единая россия, лдпр, камчатский край
Камчатка, ЦИК РФ, Единый день голосования — 2025, Владимир Солодов, Политика, Единая Россия, ЛДПР, Камчатский край
После обработки 98,81% протоколов на Камчатке лидирует Солодов
На выборах главы Камчатского края лидирует Солодов с 63,08% голосов