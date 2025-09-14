Рейтинг@Mail.ru
После обработки 98,81% протоколов на Камчатке лидирует Солодов - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:09 14.09.2025 (обновлено: 21:12 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/solodov-2041907328.html
После обработки 98,81% протоколов на Камчатке лидирует Солодов
После обработки 98,81% протоколов на Камчатке лидирует Солодов - РИА Новости, 14.09.2025
После обработки 98,81% протоколов на Камчатке лидирует Солодов
Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 63,08% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T21:09:00+03:00
2025-09-14T21:12:00+03:00
камчатка
цик рф
единый день голосования — 2025
владимир солодов
политика
единая россия
лдпр
камчатский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039576611_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_e6044ed6b2908cfa674c60f76ae65d1e.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 63,08% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 98,81% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Василина Кулиева (ЛДПР) - 13,79%, третьим идём Роман Литвинов (КПРФ) – 13,16% голосов, четвертым Дмитрий Тюрин ("Коммунисты России") - 5,15%.
https://ria.ru/20250914/tsik-2041899171.html
камчатка
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039576611_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_b3d1d08cfd461d65ac6e8b7a12bfc9df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, цик рф, единый день голосования — 2025, владимир солодов, политика, единая россия, лдпр, камчатский край
Камчатка, ЦИК РФ, Единый день голосования — 2025, Владимир Солодов, Политика, Единая Россия, ЛДПР, Камчатский край
После обработки 98,81% протоколов на Камчатке лидирует Солодов

На выборах главы Камчатского края лидирует Солодов с 63,08% голосов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 63,08% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 98,81% протоколов.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Василина Кулиева (ЛДПР) - 13,79%, третьим идём Роман Литвинов (КПРФ) – 13,16% голосов, четвертым Дмитрий Тюрин ("Коммунисты России") - 5,15%.
Местные жители голосуют на выборах губернатора Ростовской области и депутатов местных дум на избирательном участке в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Памфилова: атаки на ресурсы ЦИК не повлияли на дистанционное голосование
Вчера, 20:27
 
КамчаткаЦИК РФЕдиный день голосования — 2025Владимир СолодовПолитикаЕдиная РоссияЛДПРКамчатский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала