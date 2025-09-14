Рейтинг@Mail.ru
Солодов лидирует на выборах главы Камчатского края
16:52 14.09.2025
Солодов лидирует на выборах главы Камчатского края
Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов лидирует на выборах главы региона с 60,01% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки...
2025-09-14T16:52:00+03:00
2025-09-14T16:53:00+03:00
единый день голосования — 2025
политика
камчатский край
владимир солодов
цик рф
кпрф
лдпр
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов лидирует на выборах главы региона с 60,01% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,45% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Роман Литвинов (КПРФ) - 14,43% голосов, третьим идет Василина Кулиева (ЛДПР) – 13,56%, четвертым – Дмитрий Тюрин ("Коммунисты России") - 6,24%.
камчатский край
единый день голосования — 2025, политика, камчатский край, владимир солодов, цик рф, кпрф, лдпр
Единый день голосования — 2025, Политика, Камчатский край, Владимир Солодов, ЦИК РФ, КПРФ, ЛДПР
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов лидирует на выборах главы региона с 60,01% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,45% протоколов.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Роман Литвинов (КПРФ) - 14,43% голосов, третьим идет Василина Кулиева (ЛДПР) – 13,56%, четвертым – Дмитрий Тюрин ("Коммунисты России") - 6,24%.
