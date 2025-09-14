https://ria.ru/20250914/solodov-2041867203.html
Солодов лидирует на выборах главы Камчатского края
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов лидирует на выборах главы региона с 60,01% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,45% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Роман Литвинов (КПРФ) - 14,43% голосов, третьим идет Василина Кулиева (ЛДПР) – 13,56%, четвертым – Дмитрий Тюрин ("Коммунисты России") - 6,24%.
