https://ria.ru/20250914/solodov-2041867203.html

Солодов лидирует на выборах главы Камчатского края

Солодов лидирует на выборах главы Камчатского края - РИА Новости, 14.09.2025

Солодов лидирует на выборах главы Камчатского края

Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов лидирует на выборах главы региона с 60,01% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T16:52:00+03:00

2025-09-14T16:52:00+03:00

2025-09-14T16:53:00+03:00

единый день голосования — 2025

политика

камчатский край

владимир солодов

цик рф

кпрф

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039576611_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_e6044ed6b2908cfa674c60f76ae65d1e.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов лидирует на выборах главы региона с 60,01% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,45% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Роман Литвинов (КПРФ) - 14,43% голосов, третьим идет Василина Кулиева (ЛДПР) – 13,56%, четвертым – Дмитрий Тюрин ("Коммунисты России") - 6,24%.

https://ria.ru/20250914/vybory-2041845170.html

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единый день голосования — 2025, политика, камчатский край, владимир солодов, цик рф, кпрф, лдпр