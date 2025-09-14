https://ria.ru/20250914/slyusar-2041902184.html
На выборах губернатора Ростовской области лидирует Слюсарь с 96,33% голосов
На выборах губернатора Ростовской области лидирует Слюсарь с 96,33% голосов - РИА Новости, 14.09.2025
На выборах губернатора Ростовской области лидирует Слюсарь с 96,33% голосов
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 96,33% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ... РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 96,33% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,47% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает представитель КПРФ Евгений Бессонов – 1,24% голосов, третьим идет Денис Фраш (ЛДПР) – 0,84%.
