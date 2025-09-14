Рейтинг@Mail.ru
На выборах губернатора Ростовской области лидирует Слюсарь с 96,33% голосов
20:39 14.09.2025 (обновлено: 20:45 14.09.2025)
На выборах губернатора Ростовской области лидирует Слюсарь с 96,33% голосов
политика
ростовская область
цик рф
единый день голосования — 2025
юрий слюсарь
единая россия
кпрф
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 96,33% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,47% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает представитель КПРФ Евгений Бессонов – 1,24% голосов, третьим идет Денис Фраш (ЛДПР) – 0,84%.
политика, ростовская область, цик рф, единый день голосования — 2025, юрий слюсарь , единая россия, кпрф
Политика, Ростовская область, ЦИК РФ, Единый день голосования — 2025, Юрий Слюсарь , Единая Россия, КПРФ
Юрий Слюсарь
Юрий Слюсарь . Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 96,33% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,47% протоколов.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает представитель КПРФ Евгений Бессонов – 1,24% голосов, третьим идет Денис Фраш (ЛДПР) – 0,84%.
Политика Ростовская область ЦИК РФ Единый день голосования — 2025 Юрий Слюсарь Единая Россия КПРФ
 
 
