Ситников лидирует на выборах главы Костромской области

Ситников лидирует на выборах главы Костромской области - РИА Новости, 14.09.2025

Ситников лидирует на выборах главы Костромской области

Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 70,59% голосов, свидетельствуют первые данные... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14

2025-09-14T21:26:00+03:00

2025-09-14T21:32:00+03:00

единый день голосования — 2025

политика

костромская область

сергей ситников

цик рф

лдпр

единая россия

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 70,59% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,21% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимают Юрий Миндолин (ЛДПР) и Николай Цвиль ("Справедливая Россия - За правду"), у которых по 11,76% голосов.

костромская область

2025

