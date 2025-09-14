https://ria.ru/20250914/sitnikov-2041909867.html
Ситников лидирует на выборах главы Костромской области
Ситников лидирует на выборах главы Костромской области - РИА Новости, 14.09.2025
Ситников лидирует на выборах главы Костромской области
Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 70,59% голосов, свидетельствуют первые данные... РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 70,59% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,21% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимают Юрий Миндолин (ЛДПР) и Николай Цвиль ("Справедливая Россия - За правду"), у которых по 11,76% голосов.
