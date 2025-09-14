https://ria.ru/20250914/rossiya-2041922220.html

Костюк побеждает на выборах в ЕАО с 83,02 процента голосов

Костюк побеждает на выборах в ЕАО с 83,02 процента голосов - РИА Новости, 14.09.2025

Костюк побеждает на выборах в ЕАО с 83,02 процента голосов

Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 83,02% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T22:55:00+03:00

2025-09-14T22:55:00+03:00

2025-09-14T23:01:00+03:00

цик рф

политика

еврейская автономная область

единая россия

единый день голосования — 2025

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036495089_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_9b7a5f74933a5b2dd1482831023c6389.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 83,02% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Василий Гладких (ЛДПР) с 7,33% голосов. Третьим становится Александр Щербина (КПРФ) с 4,91% голосов, четвертым – Александр Крупский ("Коммунисты России") с 3.01%.

https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html

еврейская автономная область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цик рф, политика, еврейская автономная область, единая россия, единый день голосования — 2025, лдпр