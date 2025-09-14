https://ria.ru/20250914/rossiya-2041922220.html
Костюк побеждает на выборах в ЕАО с 83,02 процента голосов
Костюк побеждает на выборах в ЕАО с 83,02 процента голосов - РИА Новости, 14.09.2025
Костюк побеждает на выборах в ЕАО с 83,02 процента голосов
Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 83,02% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ
2025-09-14T22:55:00+03:00
2025-09-14T22:55:00+03:00
2025-09-14T23:01:00+03:00
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 83,02% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Василий Гладких (ЛДПР) с 7,33% голосов. Третьим становится Александр Щербина (КПРФ) с 4,91% голосов, четвертым – Александр Крупский ("Коммунисты России") с 3.01%.
Костюк побеждает на выборах в ЕАО с 83,02 процента голосов
