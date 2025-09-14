https://ria.ru/20250914/rossiya-2041916953.html
Хинштейн лидирует на выборах главы Курской области
Хинштейн лидирует на выборах главы Курской области - РИА Новости, 14.09.2025
Хинштейн лидирует на выборах главы Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 86,8% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 14.09.2025
политика
курская область
александр хинштейн
единая россия
цик рф
кпрф
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 86,8% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,06% протоколов. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Алексей Бобовников (КПРФ) – 5,26% голосов, третьим идет Алексей Томанов (ЛДПР) – 4,16%, четвертым Геннадий Баев ("Справедливая Россия - За правду") - 2,51%.
курская область
политика, курская область, александр хинштейн, единая россия, цик рф, кпрф
Политика, Курская область, Александр Хинштейн, Единая Россия, ЦИК РФ, КПРФ
