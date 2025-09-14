Солодов побеждает на выборах главы Камчатки

Рейтинг@Mail.ru
22:00 14.09.2025 (обновлено: 22:02 14.09.2025)
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 62,97% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Василина Кулиева (ЛДПР) - 13,82%, третьим идём Роман Литвинов (КПРФ) – 13,30% голосов, четвертым Дмитрий Тюрин ("Коммунисты России") - 5,13%.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов
© РИА Новости / Александр Кряжев
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 62,97% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Василина Кулиева (ЛДПР) - 13,82%, третьим идём Роман Литвинов (КПРФ) – 13,30% голосов, четвертым Дмитрий Тюрин ("Коммунисты России") - 5,13%.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
