Солодов побеждает на выборах главы Камчатки
Солодов побеждает на выборах главы Камчатки - РИА Новости, 14.09.2025
Солодов побеждает на выборах главы Камчатки
Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 62,97% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T22:00:00+03:00
2025-09-14T22:00:00+03:00
2025-09-14T22:02:00+03:00
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 62,97% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Василина Кулиева (ЛДПР) - 13,82%, третьим идём Роман Литвинов (КПРФ) – 13,30% голосов, четвертым Дмитрий Тюрин ("Коммунисты России") - 5,13%.
