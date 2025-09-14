https://ria.ru/20250914/rossiya-2041911924.html

Дронов лидирует на выборах Новгородской области с 57,55 процента голосов

Дронов лидирует на выборах Новгородской области с 57,55 процента голосов - РИА Новости, 14.09.2025

Дронов лидирует на выборах Новгородской области с 57,55 процента голосов

Врио главы Новгородской области Александр Дронов ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 57,55% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после...

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио главы Новгородской области Александр Дронов ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 57,55% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 5,74% протоколов. Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на втором месте - Ольга Ефимова (КПРФ) с 16,05% голосов, третьим идет Алексей Чурсинов (ЛДПР) с 10,91%, четвертым – Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 7% и на последней позиции - Николай Захаров (Партия пенсионеров) с 5,49% голосов.

