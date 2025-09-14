Рейтинг@Mail.ru
Дронов лидирует на выборах Новгородской области с 57,55 процента голосов - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/rossiya-2041911924.html
Дронов лидирует на выборах Новгородской области с 57,55 процента голосов
Дронов лидирует на выборах Новгородской области с 57,55 процента голосов - РИА Новости, 14.09.2025
Дронов лидирует на выборах Новгородской области с 57,55 процента голосов
Врио главы Новгородской области Александр Дронов ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 57,55% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T21:35:00+03:00
2025-09-14T21:35:00+03:00
политика
россия
новгородская область
александра дронова
ольга ефимова
единая россия
кпрф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003133740_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_67e4b38bbc588504971c424b70767777.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио главы Новгородской области Александр Дронов ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 57,55% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 5,74% протоколов. Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на втором месте - Ольга Ефимова (КПРФ) с 16,05% голосов, третьим идет Алексей Чурсинов (ЛДПР) с 10,91%, четвертым – Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 7% и на последней позиции - Николай Захаров (Партия пенсионеров) с 5,49% голосов.
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
россия
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003133740_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_127589d9627f680e0cf3f3bdd14f02dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, новгородская область, александра дронова, ольга ефимова, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Новгородская область, Александра Дронова, Ольга Ефимова, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Единый день голосования — 2025
Дронов лидирует на выборах Новгородской области с 57,55 процента голосов

Дронов лидирует на выборах Новгородской области после обработки 5,74% протоколов

© Фото : Новгородская область/ВКонтактеАлександр Дронов
Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Фото : Новгородская область/ВКонтакте
Александр Дронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио главы Новгородской области Александр Дронов ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 57,55% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 5,74% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на втором месте - Ольга Ефимова (КПРФ) с 16,05% голосов, третьим идет Алексей Чурсинов (ЛДПР) с 10,91%, четвертым – Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 7% и на последней позиции - Николай Захаров (Партия пенсионеров) с 5,49% голосов.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
ПолитикаРоссияНовгородская областьАлександра ДроноваОльга ЕфимоваЕдиная РоссияКПРФЛДПРЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала