Действующий губернатор Брянской области лидирует на выборах в регионе
Действующий губернатор Брянской области лидирует на выборах в регионе - РИА Новости, 14.09.2025
Действующий губернатор Брянской области лидирует на выборах в регионе
Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 79,21% голосов
2025-09-14T20:28:00+03:00
2025-09-14T20:28:00+03:00
2025-09-14T20:36:00+03:00
брянская область
политика
александр богомаз
единая россия
цик рф
кпрф
единый день голосования — 2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 79,21% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ после обработки 0,19% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, втором место занимает Андрей Архицкий (КПРФ) с 10,23% голосов. Третьим идет Алексей Тимошков ("Справедливая Россия – За правду") – 5,61% голосов, четвертый Геннадий Селебин ("Родина") – 3,63%.
брянская область
