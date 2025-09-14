https://ria.ru/20250914/rossiya-2041899263.html

Действующий губернатор Брянской области лидирует на выборах в регионе

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 79,21% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ после обработки 0,19% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, втором место занимает Андрей Архицкий (КПРФ) с 10,23% голосов. Третьим идет Алексей Тимошков ("Справедливая Россия – За правду") – 5,61% голосов, четвертый Геннадий Селебин ("Родина") – 3,63%.

