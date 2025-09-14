Рейтинг@Mail.ru
Действующий губернатор Брянской области лидирует на выборах в регионе - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:28 14.09.2025 (обновлено: 20:36 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/rossiya-2041899263.html
Действующий губернатор Брянской области лидирует на выборах в регионе
Действующий губернатор Брянской области лидирует на выборах в регионе - РИА Новости, 14.09.2025
Действующий губернатор Брянской области лидирует на выборах в регионе
Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 79,21% голосов, свидетельствуют обнародованные в РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T20:28:00+03:00
2025-09-14T20:36:00+03:00
брянская область
политика
александр богомаз
единая россия
цик рф
кпрф
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024213177_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_8a34eb497ada3d25f32a51608e1d4b11.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 79,21% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ после обработки 0,19% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, втором место занимает Андрей Архицкий (КПРФ) с 10,23% голосов. Третьим идет Алексей Тимошков ("Справедливая Россия – За правду") – 5,61% голосов, четвертый Геннадий Селебин ("Родина") – 3,63%.
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024213177_0:925:2048:2461_1920x0_80_0_0_5f15c7f15cfabf08b3e25112629d4666.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, политика, александр богомаз, единая россия, цик рф, кпрф, единый день голосования — 2025
Брянская область, Политика, Александр Богомаз, Единая Россия, ЦИК РФ, КПРФ, Единый день голосования — 2025
Действующий губернатор Брянской области лидирует на выборах в регионе

Губернатор Брянской области лидирует на выборах в регионе с 79,21% голосов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександр Богомаз
Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Александр Богомаз. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 79,21% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ после обработки 0,19% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, втором место занимает Андрей Архицкий (КПРФ) с 10,23% голосов. Третьим идет Алексей Тимошков ("Справедливая Россия – За правду") – 5,61% голосов, четвертый Геннадий Селебин ("Родина") – 3,63%.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
Брянская областьПолитикаАлександр БогомазЕдиная РоссияЦИК РФКПРФЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала