19:29 14.09.2025
Паслер лидирует на выборах губернатора в Свердловской области
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 61,85% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 3,35% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Александр Ивачёв (КПРФ) – 15,24% голосов, третьим идет Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - За правду") – 12,56%, четвертым стал Александр Каптюг (ЛДПР) – 5,75%, пятым - Рант Краев ("Новые люди") с 2,6% голосов.
свердловская область, политика, денис паслер, цик рф, единая россия, единый день голосования — 2025, кпрф
Свердловская область, Политика, Денис Паслер, ЦИК РФ, Единая Россия, Единый день голосования — 2025, КПРФ
Денис Паслер
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Денис Паслер. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 61,85% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 3,35% протоколов.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Александр Ивачёв (КПРФ) – 15,24% голосов, третьим идет Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - За правду") – 12,56%, четвертым стал Александр Каптюг (ЛДПР) – 5,75%, пятым - Рант Краев ("Новые люди") с 2,6% голосов.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
Свердловская область Политика Денис Паслер ЦИК РФ Единая Россия Единый день голосования — 2025 КПРФ
 
 
