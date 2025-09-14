https://ria.ru/20250914/rossiya-2041892373.html
Паслер лидирует на выборах губернатора в Свердловской области
Паслер лидирует на выборах губернатора в Свердловской области - РИА Новости, 14.09.2025
Паслер лидирует на выборах губернатора в Свердловской области
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 61,85% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ... РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 61,85% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 3,35% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Александр Ивачёв (КПРФ) – 15,24% голосов, третьим идет Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - За правду") – 12,56%, четвертым стал Александр Каптюг (ЛДПР) – 5,75%, пятым - Рант Краев ("Новые люди") с 2,6% голосов.
