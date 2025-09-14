https://ria.ru/20250914/rossiya-2041892373.html

Паслер лидирует на выборах губернатора в Свердловской области

Паслер лидирует на выборах губернатора в Свердловской области - РИА Новости, 14.09.2025

Паслер лидирует на выборах губернатора в Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 61,85% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T19:29:00+03:00

2025-09-14T19:29:00+03:00

2025-09-14T19:30:00+03:00

свердловская область

политика

денис паслер

цик рф

единая россия

единый день голосования — 2025

кпрф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017462383_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_4c8d2ce555cdb6744a32025029186a15.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 61,85% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 3,35% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Александр Ивачёв (КПРФ) – 15,24% голосов, третьим идет Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - За правду") – 12,56%, четвертым стал Александр Каптюг (ЛДПР) – 5,75%, пятым - Рант Краев ("Новые люди") с 2,6% голосов.

https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

свердловская область, политика, денис паслер, цик рф, единая россия, единый день голосования — 2025, кпрф