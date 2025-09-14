https://ria.ru/20250914/rossiya-2041889831.html
Солнцев лидирует на выборах губернатора Оренбургской области
Солнцев лидирует на выборах губернатора Оренбургской области - РИА Новости, 14.09.2025
Солнцев лидирует на выборах губернатора Оренбургской области
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 85,22% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T19:14:00+03:00
2025-09-14T19:14:00+03:00
2025-09-14T19:21:00+03:00
оренбургская область
евгений солнцев
единая россия
цик рф
кпрф
политика
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024645641_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9681a4482009c07df8935ce21d14e78f.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 85,22% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 1,51% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Денис Батурин (КПРФ) – 5,15% голосов, третьей идет Оксана Набатчикова ("Справедливая Россия - За правду") – 2,98%, четвертым Рамиль Гафаров ("Коммунисты России") – 2,84%. На пятой позиции оказалась Карина Салихова ("Новые люди") с 2,35% голосов.
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024645641_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_af4e8b0079594097ae9604b7c996e547.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, евгений солнцев, единая россия, цик рф, кпрф, политика, единый день голосования — 2025
Оренбургская область, Евгений Солнцев, Единая Россия, ЦИК РФ, КПРФ, Политика, Единый день голосования — 2025
Солнцев лидирует на выборах губернатора Оренбургской области
Солнцев лидирует на выборах губернатора Оренбургской области с 85,22% голосов