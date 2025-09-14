https://ria.ru/20250914/rossiya-2041889831.html

Солнцев лидирует на выборах губернатора Оренбургской области

Солнцев лидирует на выборах губернатора Оренбургской области - РИА Новости, 14.09.2025

Солнцев лидирует на выборах губернатора Оренбургской области

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 85,22% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T19:14:00+03:00

2025-09-14T19:14:00+03:00

2025-09-14T19:21:00+03:00

оренбургская область

евгений солнцев

единая россия

цик рф

кпрф

политика

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024645641_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9681a4482009c07df8935ce21d14e78f.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 85,22% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 1,51% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Денис Батурин (КПРФ) – 5,15% голосов, третьей идет Оксана Набатчикова ("Справедливая Россия - За правду") – 2,98%, четвертым Рамиль Гафаров ("Коммунисты России") – 2,84%. На пятой позиции оказалась Карина Салихова ("Новые люди") с 2,35% голосов.

https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбургская область, евгений солнцев, единая россия, цик рф, кпрф, политика, единый день голосования — 2025