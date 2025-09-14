https://ria.ru/20250914/rossiya-2041888506.html
В Севастополе явка на выборах превысила 60 процентов
В Севастополе явка на выборах превысила 60 процентов - РИА Новости, 14.09.2025
В Севастополе явка на выборах превысила 60 процентов
Явка избирателей на выборах в Севастополе к 18.00 мск последнего дня голосования превысила 60%, сообщает Севастопольская городская избирательная комиссия. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T19:02:00+03:00
2025-09-14T19:02:00+03:00
2025-09-14T19:02:00+03:00
политика
севастополь
михаил развожаев
лдпр
кпрф
единая россия
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041477335_0:210:2895:1838_1920x0_80_0_0_23a5267c0e67a1286d0382e8d298738d.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Севастополе к 18.00 мск последнего дня голосования превысила 60%, сообщает Севастопольская городская избирательная комиссия. В Севастополе в воскресенье проходит завершающий, третий день основного голосования на выборах губернатора города и депутатов советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов. С 3 по 11 сентября в регионе проходило досрочное голосование. "По состоянию на 18 часов 14 сентября 2025 года проголосовало 201 700 избирателей (60,7%) — данные с учётом досрочного голосования и без учёта проголосовавших по ДЭГ (дистанционное электронное голосование - ред.)", - сообщили в избиркоме региона журналистам. В сентябре 2020 года на выборах губернатора итоговая явка составила 48,28%. Основные дни для голосования – 12, 13 и 14 сентября, в эти дни работают все 187 участков региона, сообщили в Севастопольской городской комиссии. В досрочном голосовании, которое проводилось в городе с 3 по 11 сентября, приняли участие более 127 тысяч имеющих право голоса. Всего в регионе имеют право голоса более 340 тысяч человек. В выборах губернатора Севастополя принимают участие кандидаты от пяти парламентских партий: Илья Журавлев от ЛДПР, Ирина Салина от партии "Новые люди", Сергей Круглов от "Справедливая Россия – За правду", Геннадий Кушнир от КПРФ и Михаил Развожаев от "Единой России".
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041477335_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_13e0a196f2b1243a66d1c2061926d41f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, севастополь, михаил развожаев, лдпр, кпрф, единая россия, единый день голосования — 2025
Политика, Севастополь, Михаил Развожаев, ЛДПР, КПРФ, Единая Россия, Единый день голосования — 2025
В Севастополе явка на выборах превысила 60 процентов
В Севастополе явка на выборах губернатора превысила 60%
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Севастополе к 18.00 мск последнего дня голосования превысила 60%, сообщает Севастопольская городская избирательная комиссия.
В Севастополе
в воскресенье проходит завершающий, третий день основного голосования на выборах губернатора города и депутатов советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов. С 3 по 11 сентября в регионе проходило досрочное голосование.
"По состоянию на 18 часов 14 сентября 2025 года проголосовало 201 700 избирателей (60,7%) — данные с учётом досрочного голосования и без учёта проголосовавших по ДЭГ (дистанционное электронное голосование - ред.)", - сообщили в избиркоме региона журналистам.
В сентябре 2020 года на выборах губернатора итоговая явка составила 48,28%.
Основные дни для голосования – 12, 13 и 14 сентября, в эти дни работают все 187 участков региона, сообщили в Севастопольской городской комиссии. В досрочном голосовании, которое проводилось в городе с 3 по 11 сентября, приняли участие более 127 тысяч имеющих право голоса. Всего в регионе имеют право голоса более 340 тысяч человек.
В выборах губернатора Севастополя принимают участие кандидаты от пяти парламентских партий: Илья Журавлев от ЛДПР
, Ирина Салина от партии "Новые люди", Сергей Круглов от "Справедливая Россия – За правду", Геннадий Кушнир от КПРФ
и Михаил Развожаев
от "Единой России
".