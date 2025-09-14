Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе явка на выборах превысила 60 процентов - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/rossiya-2041888506.html
В Севастополе явка на выборах превысила 60 процентов
В Севастополе явка на выборах превысила 60 процентов - РИА Новости, 14.09.2025
В Севастополе явка на выборах превысила 60 процентов
Явка избирателей на выборах в Севастополе к 18.00 мск последнего дня голосования превысила 60%, сообщает Севастопольская городская избирательная комиссия. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T19:02:00+03:00
2025-09-14T19:02:00+03:00
политика
севастополь
михаил развожаев
лдпр
кпрф
единая россия
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041477335_0:210:2895:1838_1920x0_80_0_0_23a5267c0e67a1286d0382e8d298738d.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Севастополе к 18.00 мск последнего дня голосования превысила 60%, сообщает Севастопольская городская избирательная комиссия. В Севастополе в воскресенье проходит завершающий, третий день основного голосования на выборах губернатора города и депутатов советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов. С 3 по 11 сентября в регионе проходило досрочное голосование. "По состоянию на 18 часов 14 сентября 2025 года проголосовало 201 700 избирателей (60,7%) — данные с учётом досрочного голосования и без учёта проголосовавших по ДЭГ (дистанционное электронное голосование - ред.)", - сообщили в избиркоме региона журналистам. В сентябре 2020 года на выборах губернатора итоговая явка составила 48,28%. Основные дни для голосования – 12, 13 и 14 сентября, в эти дни работают все 187 участков региона, сообщили в Севастопольской городской комиссии. В досрочном голосовании, которое проводилось в городе с 3 по 11 сентября, приняли участие более 127 тысяч имеющих право голоса. Всего в регионе имеют право голоса более 340 тысяч человек. В выборах губернатора Севастополя принимают участие кандидаты от пяти парламентских партий: Илья Журавлев от ЛДПР, Ирина Салина от партии "Новые люди", Сергей Круглов от "Справедливая Россия – За правду", Геннадий Кушнир от КПРФ и Михаил Развожаев от "Единой России".
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041477335_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_13e0a196f2b1243a66d1c2061926d41f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, севастополь, михаил развожаев, лдпр, кпрф, единая россия, единый день голосования — 2025
Политика, Севастополь, Михаил Развожаев, ЛДПР, КПРФ, Единая Россия, Единый день голосования — 2025
В Севастополе явка на выборах превысила 60 процентов

В Севастополе явка на выборах губернатора превысила 60%

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛюди голосуют на выборах губернатора Севастополя на избирательном участке №99 в Севастополе
Люди голосуют на выборах губернатора Севастополя на избирательном участке №99 в Севастополе - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Люди голосуют на выборах губернатора Севастополя на избирательном участке №99 в Севастополе
Читать ria.ru в
Дзен
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Севастополе к 18.00 мск последнего дня голосования превысила 60%, сообщает Севастопольская городская избирательная комиссия.
В Севастополе в воскресенье проходит завершающий, третий день основного голосования на выборах губернатора города и депутатов советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов. С 3 по 11 сентября в регионе проходило досрочное голосование.
"По состоянию на 18 часов 14 сентября 2025 года проголосовало 201 700 избирателей (60,7%) — данные с учётом досрочного голосования и без учёта проголосовавших по ДЭГ (дистанционное электронное голосование - ред.)", - сообщили в избиркоме региона журналистам.
В сентябре 2020 года на выборах губернатора итоговая явка составила 48,28%.
Основные дни для голосования – 12, 13 и 14 сентября, в эти дни работают все 187 участков региона, сообщили в Севастопольской городской комиссии. В досрочном голосовании, которое проводилось в городе с 3 по 11 сентября, приняли участие более 127 тысяч имеющих право голоса. Всего в регионе имеют право голоса более 340 тысяч человек.
В выборах губернатора Севастополя принимают участие кандидаты от пяти парламентских партий: Илья Журавлев от ЛДПР, Ирина Салина от партии "Новые люди", Сергей Круглов от "Справедливая Россия – За правду", Геннадий Кушнир от КПРФ и Михаил Развожаев от "Единой России".
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
ПолитикаСевастопольМихаил РазвожаевЛДПРКПРФЕдиная РоссияЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала