Явка на выборах в Тамбовской области составила 50,04 процента

Явка на выборах губернатора Тамбовской области составила 50,04%
ВОРОНЕЖ, 14 сен - РИА Новости. Явка избирателей на 15.00 в третий день голосования на выборах губернатора Тамбовской области составила 50,04%, сообщает избирком региона.
"По состоянию на 15.00 14 сентября 2025 года явка избирателей Тамбовской области на досрочных выборах главы Тамбовской области составила 50,04%. Проголосовало 389 609 избирателей", — говорится в Telegram-канале Тамбовской избирательной комиссии.
Выборы главы Тамбовской области проходят три дня, с 12 по 14 сентября. В первый день голосования в регионе открылось 820 избирательных участков. По данным областного избиркома на 1 июля 2025 года, в Тамбовской области зарегистрированы 888 252 избирателей.
За пост руководителя региона борются пять кандидатов: врио губернатора Евгений Первышов, который выдвинут от Единой России, Андрей Жидков от КПРФ, Павел Плотников от "Справедливой России – Патриоты – За правду", Олег Морозов от ЛДПР и Елена Семилетова от "Новых людей".
В предыдущий раз досрочные выборы главы Тамбовской области проходили 9-11 сентября 2022 года. Тогда явка избирателей составила 57,88%.
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.