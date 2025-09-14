Рейтинг@Mail.ru
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ЯНАО - РИА Новости, 14.09.2025
23:12 14.09.2025
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ЯНАО
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ЯНАО
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа с 65,32% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 52,61% протоколов. Согласно информации на сайте ЦИК, второе место занимает ЛДПР – 16,47% голосов, третье – у КПРФ с 10,49%. На четвертой позиции оказалась партия "Справедливая Россия - За правду", у которой 6,31% голосов.
политика, единая россия, цик рф, лдпр, единый день голосования — 2025
Политика, Единая Россия, ЦИК РФ, ЛДПР, Единый день голосования — 2025
Конференция партии "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа с 65,32% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 52,61% протоколов.
Согласно информации на сайте ЦИК, второе место занимает ЛДПР – 16,47% голосов, третье – у КПРФ с 10,49%. На четвертой позиции оказалась партия "Справедливая Россия - За правду", у которой 6,31% голосов.
ПолитикаЕдиная РоссияЦИК РФЛДПРЕдиный день голосования — 2025
 
 
