"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ЯНАО

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа с 65,32% голосов, свидетельствуют данные ЦИК

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа с 65,32% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 52,61% протоколов. Согласно информации на сайте ЦИК, второе место занимает ЛДПР – 16,47% голосов, третье – у КПРФ с 10,49%. На четвертой позиции оказалась партия "Справедливая Россия - За правду", у которой 6,31% голосов.

