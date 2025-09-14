Посол Ерхов рассказал о строительстве АЭС "Аккую"
Посол Ерхов: первый реактор АЭС "Аккую" приближается к моменту физического пуска
Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 14 сен - РИА Новости. Первый реактор строящейся с участием России АЭС "Аккую" в Турции приближается к моменту физического пуска, несмотря на санкции, заявил завершивший дипломатическую миссию в Турции посол РФ Алексей Ерхов.
Пятого сентября президент России Владимир Путин своим указом освободил Алексея Ерхова от обязанностей посла РФ в Турции, назначив дипломата послом в Узбекистане.
"И еще одно важное для меня воспоминание. Прибыв в Анкару в качестве посла в 2017 году, сразу поехал на юг - на стройку АЭС "Аккую". Там тогда было, по сути, еще довольно безлюдное место, урочище с некоторыми постройками. Как же все изменилось теперь! Сейчас там идет грандиознейшее строительство четырех энергоблоков, а первый реактор неуклонно приближается к моменту своего физического пуска. Это - несмотря на пандемию, на землетрясение, на санкции", - сказал посол в интервью турецкой проправительственной газете Hürriyet.
По его словам, это - несомненное достижение народов РФ и Турции, строителей, правительств и лидеров двух стран.
"Верю: российско-турецкое сотрудничество в ядерной сфере имеет блистательное будущее, оно обязательно останется важнейшей составной частью двусторонних отношений", - добавил дипломат.
Ввод в эксплуатацию строящейся в Турции госкорпорацией "Росатом" АЭС "Аккую" принесет республике 50 миллиардов долларов ВВП, заявил 8 сентября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году, сообщил в августе министр энергетики страны Альпарслан Байрактар. По его словам, ряд факторов, в том числе отказ Siemens поставить заказанное и оплаченное оборудование, вызвал задержку в реализации проекта на полтора года.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
