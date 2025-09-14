Рейтинг@Mail.ru
Путин в пятницу встретился с главой "Газпрома"
13:46 14.09.2025 (обновлено: 14:14 14.09.2025)
Путин в пятницу встретился с главой "Газпрома"
Путин в пятницу встретился с главой "Газпрома" - РИА Новости, 14.09.2025
Путин в пятницу встретился с главой "Газпрома"
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург в пятницу провел встречу с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером, сообщил... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T13:46:00+03:00
2025-09-14T14:14:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург в пятницу провел встречу с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Потом они посидели и с руководителем "Газпрома". Вы представляете себе, какое огромное хозяйство. Конечно, контакты с Миллером носят постоянный характер", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя график встреч главы государства в пятницу в Санкт-Петербурге.Путин в пятницу совершил рабочую поездку в Санкт-Петербург, выступил на международном форуме объединенных культур, который проходит с 10 по 13 сентября.
Путин в пятницу встретился с главой "Газпрома"

Путин в ходе поездки в Петербург встретился с главой "Газпрома" Миллером

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург в пятницу провел встречу с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Потом они посидели и с руководителем "Газпрома". Вы представляете себе, какое огромное хозяйство. Конечно, контакты с Миллером носят постоянный характер", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя график встреч главы государства в пятницу в Санкт-Петербурге.
Путин в пятницу совершил рабочую поездку в Санкт-Петербург, выступил на международном форуме объединенных культур, который проходит с 10 по 13 сентября.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Песков высказался об участии ветеранов СВО в выборах
12 сентября, 13:21
 
