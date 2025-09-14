https://ria.ru/20250914/pushilin-2041898343.html
Российские войска подходят к Северску, заявил Пушилин
Российские войска подходят к Северску, заявил Пушилин - РИА Новости, 14.09.2025
Российские войска подходят к Северску, заявил Пушилин
ВС России с разных сторон подходят к Северску, сообщили глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T20:19:00+03:00
2025-09-14T20:19:00+03:00
2025-09-14T21:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
россия
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_54d46b68f749e227611dc0fc141e2131.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. ВС России с разных сторон подходят к Северску, сообщили глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."С нескольких направлений российские подразделения подходят и к Северску", — рассказал он. За прошедшую неделю армия также увеличила буферную зону в Днепропетровской области. Она освободила три населенных пункта: Хорошее, Сосновка и Новопетровское.На Добропольском направлении ВСУ стягивают допрезервы к Золотому Колодцу, но российские войска продолжают разбивать подразделения противника."Красноармейское направление: мы видим, что основные боестолкновения происходят на текущей неделе в районе населенного пункта Родинское, также в районе Удачного были очень серьезные боестолкновения. При этом мы видим продолжающийся охват Красноармейско-Дмитровской агломерации, причем уже с городскими боями в том числе", — добавил Пушилин.Он также рассказал о ситуации на Константиновском направлении. Там ВСУ бросают в бой малые штурмовые группы. Российские войска нивелируют их действия. На прошлой неделе они уничтожили два пункта управления БПЛА.
https://ria.ru/20250914/rossiya-2041819142.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_0d9ca22f4c3e5bd49773811c7eaac81f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Россия, Днепропетровская область
Российские войска подходят к Северску, заявил Пушилин
Пушилин: российские войска с нескольких направлений подходят к Северску