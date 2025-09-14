https://ria.ru/20250914/pushilin-2041898343.html

Российские войска подходят к Северску, заявил Пушилин

ВС России с разных сторон подходят к Северску, сообщили глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. ВС России с разных сторон подходят к Северску, сообщили глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."С нескольких направлений российские подразделения подходят и к Северску", — рассказал он. За прошедшую неделю армия также увеличила буферную зону в Днепропетровской области. Она освободила три населенных пункта: Хорошее, Сосновка и Новопетровское.На Добропольском направлении ВСУ стягивают допрезервы к Золотому Колодцу, но российские войска продолжают разбивать подразделения противника."Красноармейское направление: мы видим, что основные боестолкновения происходят на текущей неделе в районе населенного пункта Родинское, также в районе Удачного были очень серьезные боестолкновения. При этом мы видим продолжающийся охват Красноармейско-Дмитровской агломерации, причем уже с городскими боями в том числе", — добавил Пушилин.Он также рассказал о ситуации на Константиновском направлении. Там ВСУ бросают в бой малые штурмовые группы. Российские войска нивелируют их действия. На прошлой неделе они уничтожили два пункта управления БПЛА.

