Специальная военная операция на Украине
 
20:19 14.09.2025 (обновлено: 21:33 14.09.2025)
Российские войска подходят к Северску, заявил Пушилин
Российские войска подходят к Северску, заявил Пушилин
ВС России с разных сторон подходят к Северску, сообщили глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. ВС России с разных сторон подходят к Северску, сообщили глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."С нескольких направлений российские подразделения подходят и к Северску", — рассказал он. За прошедшую неделю армия также увеличила буферную зону в Днепропетровской области. Она освободила три населенных пункта: Хорошее, Сосновка и Новопетровское.На Добропольском направлении ВСУ стягивают допрезервы к Золотому Колодцу, но российские войска продолжают разбивать подразделения противника.&quot;Красноармейское направление: мы видим, что основные боестолкновения происходят на текущей неделе в районе населенного пункта Родинское, также в районе Удачного были очень серьезные боестолкновения. При этом мы видим продолжающийся охват Красноармейско-Дмитровской агломерации, причем уже с городскими боями в том числе&quot;, — добавил Пушилин.Он также рассказал о ситуации на Константиновском направлении. Там ВСУ бросают в бой малые штурмовые группы. Российские войска нивелируют их действия. На прошлой неделе они уничтожили два пункта управления БПЛА.
Новости
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Россия, Днепропетровская область
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. ВС России с разных сторон подходят к Северску, сообщили глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"С нескольких направлений российские подразделения подходят и к Северску", — рассказал он.
За прошедшую неделю армия также увеличила буферную зону в Днепропетровской области. Она освободила три населенных пункта: Хорошее, Сосновка и Новопетровское.
На Добропольском направлении ВСУ стягивают допрезервы к Золотому Колодцу, но российские войска продолжают разбивать подразделения противника.
"Красноармейское направление: мы видим, что основные боестолкновения происходят на текущей неделе в районе населенного пункта Родинское, также в районе Удачного были очень серьезные боестолкновения. При этом мы видим продолжающийся охват Красноармейско-Дмитровской агломерации, причем уже с городскими боями в том числе", — добавил Пушилин.

Он также рассказал о ситуации на Константиновском направлении. Там ВСУ бросают в бой малые штурмовые группы. Российские войска нивелируют их действия. На прошлой неделе они уничтожили два пункта управления БПЛА.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныРоссияДнепропетровская область
 
 
