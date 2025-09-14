Явка на выборах главы Архангельской области достигла 32 процентов
Единый день голосования. Архивное фото
МУРМАНСК, 14 сен – РИА Новости. Более 32,3% избирателей Архангельской области проголосовали на выборах губернатора к 15.00 пятницы, следует из данных региональной избирательной комиссии.
"Явка избирателей по состоянию на 15.00 - 32,36% (286 501) избирателей приняли участие в голосовании", - говорится в сообщении комиссии.
Явка на выборах губернатора Архангельской области в сентябре 2020 года на 15.00 мск составляла 26,88%
В выборах губернатора Архангельской области принимают участие избиратели из двух субъектов Российской Федерации – самой Архангельской области и Ненецкого округа. На территории Архангельской области зарегистрировано свыше 844 тысяч избирателей, на территории Ненецкого округа - почти 34 тысячи избирателей. На пост губернатора Архангельской области претендуют шесть кандидатов. Региональный избирком зарегистрировал Олега Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Марию Харченко (ЛДПР), Наталью Сорокину ("Зеленая альтернатива"), Романа Лябихова (КПРФ), Алексея Буглака (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и действующего губернатора Александра Цыбульского ("Единая Россия").
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.