Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения не будет вводить новые предметы в школах - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:37 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/predmety-2041762638.html
Минпросвещения не будет вводить новые предметы в школах
Минпросвещения не будет вводить новые предметы в школах - РИА Новости, 14.09.2025
Минпросвещения не будет вводить новые предметы в школах
Минпросвещения РФ не планирует вводить новые школьные предметы, программа, состоящая из обязательных уроков, выстроена таким образом, что у детей формируется... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T02:37:00+03:00
2025-09-14T02:37:00+03:00
общество
россия
владивосток
сергей кравцов
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014747393_0:193:3088:1930_1920x0_80_0_0_e701d6b7fab767dc6549200b14268702.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. Минпросвещения РФ не планирует вводить новые школьные предметы, программа, состоящая из обязательных уроков, выстроена таким образом, что у детей формируется широкий кругозор, сообщил РИА Новости глава министерства Сергей Кравцов. Ранее Минпросвещения РФ определило перечень из 17 обязательных школьных предметов для получения основного общего образования. Кроме того, с 2026/2027 учебного года школьники начнут изучать предмет "Духовно-нравственная культура России". "Расширять (перечень - ред.) пока мы не планируем. Мы закрепили те фундаментальные предметы, которые необходимы для изучения каждому школьнику, для формирования широкого кругозора. Это базовые предметы: и "Математика", и "Русский", и "Литература". Предметы, которые не выходят на единый государственный экзамен, это "Труд", - сказал министр в ходе интервью на полях Восточного экономического форума. По словам Кравцова, ранее школы могли сами определять перечень предметов для изучения, вводить новые предметы, по которым не было стандартов и к которым не были подготовлены учителя. "Единая система нам позволяет выстраивать и кадровую политику, подготовку учителей, формирование в том числе учебных материалов, учебников, чтобы здесь мы работали планово", - заключил глава Минпросвещения РФ. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером.
https://ria.ru/20250913/uchitelya-2041589175.html
https://ria.ru/20250912/zadanie-2041338236.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014747393_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8d0718930eb7c91e751d99c647c4ba19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владивосток, сергей кравцов, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Общество, Россия, Владивосток, Сергей Кравцов, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Минпросвещения не будет вводить новые предметы в школах

Кравцов: Минпросвещения не планирует вводить новые школьные предметы

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкУченик на уроке
Ученик на уроке - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Ученик на уроке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. Минпросвещения РФ не планирует вводить новые школьные предметы, программа, состоящая из обязательных уроков, выстроена таким образом, что у детей формируется широкий кругозор, сообщил РИА Новости глава министерства Сергей Кравцов.
Ранее Минпросвещения РФ определило перечень из 17 обязательных школьных предметов для получения основного общего образования. Кроме того, с 2026/2027 учебного года школьники начнут изучать предмет "Духовно-нравственная культура России".
Ученицы у доски на уроке - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В Минпросвещения рассказали о единых критериях начисления зарплаты учителям
Вчера, 02:43
"Расширять (перечень - ред.) пока мы не планируем. Мы закрепили те фундаментальные предметы, которые необходимы для изучения каждому школьнику, для формирования широкого кругозора. Это базовые предметы: и "Математика", и "Русский", и "Литература". Предметы, которые не выходят на единый государственный экзамен, это "Труд", - сказал министр в ходе интервью на полях Восточного экономического форума.
По словам Кравцова, ранее школы могли сами определять перечень предметов для изучения, вводить новые предметы, по которым не было стандартов и к которым не были подготовлены учителя.
"Единая система нам позволяет выстраивать и кадровую политику, подготовку учителей, формирование в том числе учебных материалов, учебников, чтобы здесь мы работали планово", - заключил глава Минпросвещения РФ.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером.
Школьница выполняет домашнее задание - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Минпросвещения определило время на выполнение домашнего задания
12 сентября, 02:43
 
ОбществоРоссияВладивостокСергей КравцовДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала