Минпросвещения не будет вводить новые предметы в школах

2025-09-14T02:37:00+03:00

общество

россия

владивосток

сергей кравцов

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. Минпросвещения РФ не планирует вводить новые школьные предметы, программа, состоящая из обязательных уроков, выстроена таким образом, что у детей формируется широкий кругозор, сообщил РИА Новости глава министерства Сергей Кравцов. Ранее Минпросвещения РФ определило перечень из 17 обязательных школьных предметов для получения основного общего образования. Кроме того, с 2026/2027 учебного года школьники начнут изучать предмет "Духовно-нравственная культура России". "Расширять (перечень - ред.) пока мы не планируем. Мы закрепили те фундаментальные предметы, которые необходимы для изучения каждому школьнику, для формирования широкого кругозора. Это базовые предметы: и "Математика", и "Русский", и "Литература". Предметы, которые не выходят на единый государственный экзамен, это "Труд", - сказал министр в ходе интервью на полях Восточного экономического форума. По словам Кравцова, ранее школы могли сами определять перечень предметов для изучения, вводить новые предметы, по которым не было стандартов и к которым не были подготовлены учителя. "Единая система нам позволяет выстраивать и кадровую политику, подготовку учителей, формирование в том числе учебных материалов, учебников, чтобы здесь мы работали планово", - заключил глава Минпросвещения РФ. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером.

россия

владивосток

