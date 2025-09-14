В Польше назвали сбитые над страной беспилотники пустышками

Рейтинг@Mail.ru
16:09 14.09.2025 (обновлено: 16:10 14.09.2025)
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что беспилотники, якобы оказавшиеся в воздушном пространстве страны на этой неделе, не были оснащены взрывчаткой. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. &quot;Интересно, что все (беспилотники - ред.) были пустышками&quot;, - заявил Сикорский в интервью британской газете Guardian.Министр также выступил с утверждением, что Россия якобы таким образом "пыталась проверить" реакцию НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
в мире, польша, россия, белоруссия, радослав сикорский, дональд туск, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Польша, Россия, Белоруссия, Радослав Сикорский, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, Еврокомиссия, Евросоюз
© AP Photo / Piotr PyrkoszМесто обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша
© AP Photo / Piotr Pyrkosz
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что беспилотники, якобы оказавшиеся в воздушном пространстве страны на этой неделе, не были оснащены взрывчаткой.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
"Интересно, что все (беспилотники - ред.) были пустышками", - заявил Сикорский в интервью британской газете Guardian.

Министр также выступил с утверждением, что Россия якобы таким образом "пыталась проверить" реакцию НАТО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
В миреПольшаРоссияБелоруссияРадослав СикорскийДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенНАТОЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
