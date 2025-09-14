https://ria.ru/20250914/polsha-2041808464.html

Польша не нашла доказательств возможного нарушения воздушного пространства

ВАРШАВА, 14 сен — РИА Новости. Польша не нашла подтверждений нарушения своего воздушного пространства, о котором говорилось накануне, сообщило оперативное командование Вооруженных сил республики в соцсети Х."Были приняты все доступные меры для подтверждения показаний радиолокационных систем о возможном нарушении воздушного пространства Польши. Принятые меры не подтвердили показаний <...> и, следовательно, нарушения воздушного пространства Польши", — говорится в заявлении.Как пояснили в командовании, записи РЛС могут быть связаны с погодными условиями, но их проверили из-за "объектов вблизи границы". "Аналогичная ситуация произошла вчера в Румынии, где также были зафиксированы показания радиолокационных систем и была задействована система противовоздушной обороны", — добавили в ВС Польши. Инцидент с БПЛА в ПольшеВ среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.

