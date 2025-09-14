Польша не нашла доказательств возможного нарушения воздушного пространства
ВС Польши не подтвердили предполагавшееся нарушение воздушного пространства
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja ZmechanizowanaПольские военные
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
Польские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 14 сен — РИА Новости. Польша не нашла подтверждений нарушения своего воздушного пространства, о котором говорилось накануне, сообщило оперативное командование Вооруженных сил республики в соцсети Х.
В субботу вечером польские военные подняли авиацию и привели в максимальную степень готовности средства ПВО из-за "активности БПЛА в приграничных районах Украины". Спустя два часа самолеты вернули на аэродромы.
"Были приняты все доступные меры для подтверждения показаний радиолокационных систем о возможном нарушении воздушного пространства Польши. Принятые меры не подтвердили показаний <...> и, следовательно, нарушения воздушного пространства Польши", — говорится в заявлении.
Как пояснили в командовании, записи РЛС могут быть связаны с погодными условиями, но их проверили из-за "объектов вблизи границы".
"Аналогичная ситуация произошла вчера в Румынии, где также были зафиксированы показания радиолокационных систем и была задействована система противовоздушной обороны", — добавили в ВС Польши.
НАТО проведет операцию по усилению обороны восточного фланга
12 сентября, 18:12
Инцидент с БПЛА в Польше
В среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.
Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.
Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.
Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.