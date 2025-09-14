Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области после ЧП на ЖД организовали автобусное движение
16:00 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/poezd-2041854381.html
В Ленинградской области после ЧП на ЖД организовали автобусное движение
В Ленинградской области после ЧП на ЖД организовали автобусное движение - РИА Новости, 14.09.2025
В Ленинградской области после ЧП на ЖД организовали автобусное движение
Из-за задержки девяти пригородных электропоездов после ЧП в Ленинградской области и временной приостановкой движения поездов на участках "Луга – Сиверская" и... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T16:00:00+03:00
2025-09-14T16:00:00+03:00
происшествия
ленинградская область
гатчина
александр дрозденко
северо-западная транспортная прокуратура
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Из-за задержки девяти пригородных электропоездов после ЧП в Ленинградской области и временной приостановкой движения поездов на участках "Луга – Сиверская" и "Вырица - Антропшино" для перевозки пассажиров организовано автобусное сообщение, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Для обеспечения мобильности пассажиров сформирован автобусный парк, который курсирует от железнодорожных станций до станции Сиверская", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что на железнодорожных станциях проводится информирование пассажиров и направление на посадку в автобусы. Учитывая сложные подъезды к станциям, точную остановку определяет водитель на месте. "В ближайшее время планируется запуск бесплатных автобусов от Вырицы до Гатчины. На данный момент в качестве альтернативы можно использовать действующие муниципальные маршруты, работа которых также усилена", - отметили в пресс-службе. Ранее губернатор Александр Дрозденко сообщал, что проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы в связи со сходом с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленобласти. Погиб машинист поезда - его зажало в кабине, после деблокировки он скончался в машине скорой помощи. По информации ведомства, произошла задержка двух поездов дальнего следования и девяти пригородных электропоездов. Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров по факту задержки движения поездов.
происшествия, ленинградская область, гатчина, александр дрозденко, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Ленинградская область, Гатчина, Александр Дрозденко, Северо-Западная транспортная прокуратура
На месте схода грузового состава с порожними цистернами в Ленинградской области
На месте схода грузового состава с порожними цистернами в Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Из-за задержки девяти пригородных электропоездов после ЧП в Ленинградской области и временной приостановкой движения поездов на участках "Луга – Сиверская" и "Вырица - Антропшино" для перевозки пассажиров организовано автобусное сообщение, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Для обеспечения мобильности пассажиров сформирован автобусный парк, который курсирует от железнодорожных станций до станции Сиверская", - сообщает пресс-служба.
Семье погибшего в Ленинградской области машиниста тепловоза окажут помощь
Отмечается, что на железнодорожных станциях проводится информирование пассажиров и направление на посадку в автобусы. Учитывая сложные подъезды к станциям, точную остановку определяет водитель на месте.
"В ближайшее время планируется запуск бесплатных автобусов от Вырицы до Гатчины. На данный момент в качестве альтернативы можно использовать действующие муниципальные маршруты, работа которых также усилена", - отметили в пресс-службе.
Ранее губернатор Александр Дрозденко сообщал, что проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы в связи со сходом с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленобласти. Погиб машинист поезда - его зажало в кабине, после деблокировки он скончался в машине скорой помощи. По информации ведомства, произошла задержка двух поездов дальнего следования и девяти пригородных электропоездов. Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров по факту задержки движения поездов.
В Ленинградской области тепловоз сошел с рельсов, машинист погиб
