В Ленинградской области после ЧП на ЖД организовали автобусное движение

В Ленинградской области после ЧП на ЖД организовали автобусное движение - РИА Новости, 14.09.2025

В Ленинградской области после ЧП на ЖД организовали автобусное движение

14.09.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Из-за задержки девяти пригородных электропоездов после ЧП в Ленинградской области и временной приостановкой движения поездов на участках "Луга – Сиверская" и "Вырица - Антропшино" для перевозки пассажиров организовано автобусное сообщение, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Для обеспечения мобильности пассажиров сформирован автобусный парк, который курсирует от железнодорожных станций до станции Сиверская", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что на железнодорожных станциях проводится информирование пассажиров и направление на посадку в автобусы. Учитывая сложные подъезды к станциям, точную остановку определяет водитель на месте. "В ближайшее время планируется запуск бесплатных автобусов от Вырицы до Гатчины. На данный момент в качестве альтернативы можно использовать действующие муниципальные маршруты, работа которых также усилена", - отметили в пресс-службе. Ранее губернатор Александр Дрозденко сообщал, что проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы в связи со сходом с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленобласти. Погиб машинист поезда - его зажало в кабине, после деблокировки он скончался в машине скорой помощи. По информации ведомства, произошла задержка двух поездов дальнего следования и девяти пригородных электропоездов. Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров по факту задержки движения поездов.

Новости

