Пискарев заявил, что выборы прошли в соответствии с Конституцией
16:13 14.09.2025 (обновлено: 16:18 14.09.2025)
Пискарев заявил, что выборы прошли в соответствии с Конституцией
2025-09-14T16:13:00+03:00
2025-09-14T16:18:00+03:00
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Выборы в ЕДГ - 2025 прошли в соответствии с Конституцией РФ, несмотря на многочисленные попытки вмешательства извне, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев."Несмотря на многочисленные попытки вмешательства извне, благодаря слаженной работе всех ветвей власти и ЦИК РФ, сегодняшние выборы прошли строго в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашими законами", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
2025
Женщина голосует на выборах губернатора Ростовской области и депутатов местных дум в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Женщина голосует на выборах губернатора Ростовской области и депутатов местных дум в Ростове-на-Дону
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Выборы в ЕДГ - 2025 прошли в соответствии с Конституцией РФ, несмотря на многочисленные попытки вмешательства извне, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
"Несмотря на многочисленные попытки вмешательства извне, благодаря слаженной работе всех ветвей власти и ЦИК РФ, сегодняшние выборы прошли строго в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашими законами", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Как прошел единый день голосования
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

В стране состоялись выборы разного уровня. В 20 регионах голосовали за губернаторов, в 11 субъектах — депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.

Местные жители голосуют на выборах губернатора Ростовской области и депутатов местных дум на избирательном участке в Ростове-на-Дону

В стране состоялись выборы разного уровня. В 20 регионах голосовали за губернаторов, в 11 субъектах — депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанк

Всего по стране провели около пяти тысяч избирательных кампаний в 81 регионе.

Женщина во время выездного голосования на выборах губернатора Камчатского края в Петропавловске-Камчатском

Всего по стране провели около пяти тысяч избирательных кампаний в 81 регионе.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

На фото: казаки Натухаевского и Семигорского хуторского казачьего округа на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.

Казаки Натухаевского и Семигорского хуторского казачьего округа на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара в станице Натухаевская Краснодарского края

На фото: казаки Натухаевского и Семигорского хуторского казачьего округа на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Первым по традиции завершилось голосование на Дальнем Востоке, а в целом выборы закончатся с закрытием участков в европейской части России.

Местные жители голосуют на выборах губернатора Ростовской области и депутатов местных дум на избирательном участке в Ростове-на-Дону

Первым по традиции завершилось голосование на Дальнем Востоке, а в целом выборы закончатся с закрытием участков в европейской части России.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Москве работали экстерриториальные участки на выборах глав регионов.

Люди голосуют через терминалы электронного голосования в вестибюле станции метро Курская Арбатско-Покровской линии в Москве

В Москве работали экстерриториальные участки на выборах глав регионов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

На фото: избиратель голосует на выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае.

Избиратель голосует на выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае

На фото: избиратель голосует на выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В информационном центре Центральной избирательной комиссии ежедневно проходили брифинги о ходе голосования.

Брифинг в информационном центре ЦИК России

В информационном центре Центральной избирательной комиссии ежедневно проходили брифинги о ходе голосования.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о многочисленных попытках взлома электронных ресурсов, однако они не повлияли на ход голосования.

Сотрудники колл-центра принимают звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами глав 19 регионов РФ, который работает в Общественной палате РФ

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о многочисленных попытках взлома электронных ресурсов, однако они не повлияли на ход голосования.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Наблюдатели отметили, что все стадии избирательного процесса находятся под мониторингом, а голосование и подсчет голосов — под общественным контролем.

Местные жители на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара в станице Натухаевская

Наблюдатели отметили, что все стадии избирательного процесса находятся под мониторингом, а голосование и подсчет голосов — под общественным контролем.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

На фото: девушка голосует на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.

Девушка голосует на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара

На фото: девушка голосует на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
10 из 10

В стране состоялись выборы разного уровня. В 20 регионах голосовали за губернаторов, в 11 субъектах — депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
1 из 10

Всего по стране провели около пяти тысяч избирательных кампаний в 81 регионе.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
2 из 10

На фото: казаки Натухаевского и Семигорского хуторского казачьего округа на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 10

Первым по традиции завершилось голосование на Дальнем Востоке, а в целом выборы закончатся с закрытием участков в европейской части России.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
4 из 10

В Москве работали экстерриториальные участки на выборах глав регионов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

На фото: избиратель голосует на выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
6 из 10

В информационном центре Центральной избирательной комиссии ежедневно проходили брифинги о ходе голосования.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 10

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о многочисленных попытках взлома электронных ресурсов, однако они не повлияли на ход голосования.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 10

Наблюдатели отметили, что все стадии избирательного процесса находятся под мониторингом, а голосование и подсчет голосов — под общественным контролем.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
9 из 10

На фото: девушка голосует на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
