https://ria.ru/20250914/piskarev-2041857763.html

Пискарев заявил, что выборы прошли в соответствии с Конституцией

Пискарев заявил, что выборы прошли в соответствии с Конституцией - РИА Новости, 14.09.2025

Пискарев заявил, что выборы прошли в соответствии с Конституцией

Выборы в ЕДГ - 2025 прошли в соответствии с Конституцией РФ, несмотря на многочисленные попытки вмешательства извне, заявил глава комиссии Госдумы по... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T16:13:00+03:00

2025-09-14T16:13:00+03:00

2025-09-14T16:18:00+03:00

россия

василий пискарев

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041837404_0:214:3078:1945_1920x0_80_0_0_00400c8f96267dc90632858ae15c374c.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Выборы в ЕДГ - 2025 прошли в соответствии с Конституцией РФ, несмотря на многочисленные попытки вмешательства извне, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев."Несмотря на многочисленные попытки вмешательства извне, благодаря слаженной работе всех ветвей власти и ЦИК РФ, сегодняшние выборы прошли строго в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашими законами", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, василий пискарев, политика