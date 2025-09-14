https://ria.ru/20250914/pervyshov-2041909955.html
Первышов набирает на выборах главы Тамбовской области 74 процента голосов
Первышов набирает на выборах главы Тамбовской области 74 процента голосов - РИА Новости, 14.09.2025
Первышов набирает на выборах главы Тамбовской области 74 процента голосов
14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 74% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,12% протоколов. Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, на втором месте - Андрей Жидков (КПРФ) с 8% голосов, третьей идет Елена Семилетова ("Новые люди") с 6%, четвертым - Олег Морозов (ЛДПР) с 4,33%, на пятой позиции Павел Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 3,67%.
Первышов набирает на выборах главы Тамбовской области 74 процента голосов
