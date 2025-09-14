Рейтинг@Mail.ru
Паслер лидирует на выборах главы Свердловской области - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:00 14.09.2025 (обновлено: 21:03 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/pasler-2041905980.html
Паслер лидирует на выборах главы Свердловской области
Паслер лидирует на выборах главы Свердловской области - РИА Новости, 14.09.2025
Паслер лидирует на выборах главы Свердловской области
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 62,89% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T21:00:00+03:00
2025-09-14T21:03:00+03:00
единый день голосования — 2025
политика
свердловская область
денис паслер
единая россия
цик рф
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007939177_0:46:2991:1728_1920x0_80_0_0_ef976373027b46926bde886094e02dd8.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 62,89% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,04% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Александр Ивачёв (КПРФ) – 14,12% голосов, третьим идет Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - За правду") – 11,96%, четвертым стал Александр Каптюг (ЛДПР) – 6,58%, пятым - Рант Краев ("Новые люди") с 3,07% голосов.
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007939177_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_22274682bb1f885af70b93d06900face.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
единый день голосования — 2025, политика, свердловская область, денис паслер, единая россия, цик рф, кпрф
Единый день голосования — 2025, Политика, Свердловская область, Денис Паслер, Единая Россия, ЦИК РФ, КПРФ
Паслер лидирует на выборах главы Свердловской области

Паслер лидирует на выборах главы Свердловской области с 62,89% голосов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенис Паслер
Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Денис Паслер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 62,89% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,04% протоколов.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Александр Ивачёв (КПРФ) – 14,12% голосов, третьим идет Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - За правду") – 11,96%, четвертым стал Александр Каптюг (ЛДПР) – 6,58%, пятым - Рант Краев ("Новые люди") с 3,07% голосов.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
Единый день голосования — 2025ПолитикаСвердловская областьДенис ПаслерЕдиная РоссияЦИК РФКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала