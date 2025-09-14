https://ria.ru/20250914/pasler-2041905980.html

Паслер лидирует на выборах главы Свердловской области

Паслер лидирует на выборах главы Свердловской области - РИА Новости, 14.09.2025

Паслер лидирует на выборах главы Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 62,89% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T21:00:00+03:00

2025-09-14T21:00:00+03:00

2025-09-14T21:03:00+03:00

единый день голосования — 2025

политика

свердловская область

денис паслер

единая россия

цик рф

кпрф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007939177_0:46:2991:1728_1920x0_80_0_0_ef976373027b46926bde886094e02dd8.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 62,89% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,04% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Александр Ивачёв (КПРФ) – 14,12% голосов, третьим идет Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - За правду") – 11,96%, четвертым стал Александр Каптюг (ЛДПР) – 6,58%, пятым - Рант Краев ("Новые люди") с 3,07% голосов.

https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единый день голосования — 2025, политика, свердловская область, денис паслер, единая россия, цик рф, кпрф