Паслер лидирует на выборах главы Свердловской области
2025-09-14T21:00:00+03:00
2025-09-14T21:00:00+03:00
2025-09-14T21:03:00+03:00
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 62,89% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50,04% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Александр Ивачёв (КПРФ) – 14,12% голосов, третьим идет Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - За правду") – 11,96%, четвертым стал Александр Каптюг (ЛДПР) – 6,58%, пятым - Рант Краев ("Новые люди") с 3,07% голосов.
