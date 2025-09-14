https://ria.ru/20250914/pamfilova-2041808700.html

Памфилова обратится к Зюганову из-за инцидентов на избирательных участках

2025-09-14T11:34:00+03:00

политика

россия

саратовская область

астраханская область

элла памфилова

геннадий зюганов

кпрф

единый день голосования — 2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что обратится к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову в связи с инцидентами на избирательных участках. "Я тоже вот писала письмо Геннадию Андреевичу по первому случаю (в Саратовской области - ред.) и сегодня же напишу второе, по второму случаю (в Астраханской области - ред.). Я думаю, что партия еще и поблагодарит нас за то, что они вовремя от подобных, ну, скажем, недостойных КПРФ членов будут избавляться, и другим впредь тоже неповадно будет", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025. Ранее в ГУМВД России по Саратовской области сообщили, что около 7.30 (6.30 мск) субботы в отдел полиции в Саратове поступило сообщение о конфликте между председателем УИК и одним из членов избирательной комиссии. Инцидент произошел в помещении на избирательном участке №131 в Саратове. По словам Памфиловой, в субботу в Саратовской области член участковой избирательной комиссии №131 Михаил Качалин, назначенный по предложению КПРФ, не реагируя на замечания председателя участковой комиссии, предпринял попытки нарушить целостность ящика для голосования, чем препятствовал избирательному процессу, а также напал на женщину - председателя участковой избирательной комиссии, в результате чего она получила травмы и оказалась в больнице. "Помимо судебного расследования, я думаю, что партия тоже проведет свое партийное расследование для того, чтобы выяснить, может, он и в семье такой же агрессивный, что с ним происходит, что с ним не так?" - добавила Памфилова, подчеркнув что подобные люди дискредитируют уважаемую партию, которая проявляет себя в самых лучших качествах во время избирательных кампаний. В воскресенье Памфилова сообщила об инциденте на избирательном участке в Астраханской области между кандидатом от КПРФ и членом избирательной комиссии. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашия, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходит в 81 регионе России.

россия

саратовская область

астраханская область

