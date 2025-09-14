https://ria.ru/20250914/ogranicheniya-2041770229.html

В "Пулково" ввели временные ограничения на полеты

В "Пулково" ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 14.09.2025

В "Пулково" ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту "Пулково" с 03.43 мск, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту "Пулково" с 03.43 мск, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.В воскресенье губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил об опасности атаки БПЛА в воздушном пространстве области."Аэропорт "Пулково". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - с 03.43 мск", - написал официальный представитель в своем Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

