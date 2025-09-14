Рейтинг@Mail.ru
В "Пулково" ввели временные ограничения на полеты
05:45 14.09.2025 (обновлено: 05:50 14.09.2025)
В "Пулково" ввели временные ограничения на полеты
В "Пулково" ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту "Пулково" с 03.43 мск, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 14.09.2025
пулково (аэропорт)
ленинградская область
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
александр дрозденко
происшествия
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту "Пулково" с 03.43 мск, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.В воскресенье губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил об опасности атаки БПЛА в воздушном пространстве области."Аэропорт "Пулково". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - с 03.43 мск", - написал официальный представитель в своем Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
ленинградская область
пулково (аэропорт), ленинградская область, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), александр дрозденко, происшествия
Пулково (аэропорт), Ленинградская область, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Александр Дрозденко, Происшествия
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту "Пулково" с 03.43 мск, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
В воскресенье губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил об опасности атаки БПЛА в воздушном пространстве области.
"Аэропорт "Пулково". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - с 03.43 мск", - написал официальный представитель в своем Telegram-канале.
Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Пулково (аэропорт)Ленинградская областьАртем КоренякоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Александр ДрозденкоПроисшествия
 
 
