В МВД рассказали о попытках терактов с БПЛА на избирательных участках

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. На избирательных участках зафиксировали десять попыток терактов с БПЛА, рассказал начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД Ленар Габдурахманов."Несмотря на попытки совершения на избирательных участках террористических актов с применением беспилотных воздушных судов, цели мест выборов не достигнуты. Работа участковых избирательных комиссий не приостанавливалась. В двух случаях голосование было перенесено на резервные участки", — рассказал он.Никто не пострадал. Семь случаев зафиксировали в Белгородской области и три в Брянской. Единый день голосованияЕдиный день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проводят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.Всего по стране проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.

