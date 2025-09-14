https://ria.ru/20250914/mo-2041792657.html

Танкисты на учениях "Запад-2025" укрепляют позиции

Танкисты на учениях "Запад-2025" укрепляют позиции - РИА Новости, 14.09.2025

Танкисты на учениях "Запад-2025" укрепляют позиции

Российские и белорусские танкисты в ходе учения "Запад-2025" совершили марш и начали фортификацию своих позиций, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российские и белорусские танкисты в ходе учения "Запад-2025" совершили марш и начали фортификацию своих позиций, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. В министерстве обороны России сообщили, что на полигоне "Борисовский" в рамках совместного учения "Запад-2025" танковые подразделения сменили полевые позиции. "На полигоне "Борисовский" (Республика Беларусь) техника вооружённых сил Республики Беларусь и Российской Федерации (танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3 и др.) совершила марш... После завершения манёвров, подразделения белорусско-российской группировки войск (сил) организовали охранение и приступили к фортификационному оборудованию и маскировке позиций, а также подготовке района к круговой обороне ", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что при следовании к району сосредоточения военнослужащие выполняли учебно-боевые задачи по уничижению БПЛА условного противника. Налёт ударных дронов отражался с учётом опыта современных военных конфликтов.

