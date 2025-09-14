https://ria.ru/20250914/minoborony-2041774665.html
ПВО ночью сбила 80 БПЛА ВСУ
Силы ПВО за ночь сбили 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией, сообщило министерство обороны РФ в воскресенье РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Россией, сообщило министерство обороны РФ в воскресенье"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 30 - над территорией Брянской области, 15 - над территорией Республики Крым, 12 - над территорией Смоленской области, 10 - над территорией Калужской области, пять - над территорией Новгородской области, три - над акваторией Азовского моря, два - над территорией Ленинградской области, один - над территорией Орловской области, один - над территорией Рязанской области и один - над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
