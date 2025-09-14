Рейтинг@Mail.ru
12:27 14.09.2025
Глава парламента Крыма прокомментировал реакцию НАТО на инцидент с дронами
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал игрой на публику реакцию стран НАТО на инцидент с дронами в Польше. В пятницу генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс запускает операцию "Восточный страж" (Eastern Sentry), означающую усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше. Генштаб армии Польши сообщил в субботу, что реализация операции НАТО "Восточный страж" началась. "Генсек НАТО и ряд лидеров западноевропейских стран играют на публику, пытаясь использовать инцидент с дронами, чтобы изобразить Россию как агрессора с целью удерживать свой электорат, мобилизовать людей и продолжать оправдывать многие свои действия", - сказал Константинов РИА Новости. По его мнению, инцидент с дронами может быть целенаправленной провокацией Запада, чтобы обосновать выделение средств для продолжения военного конфликта у границ России, а также отправку войск и новых партий оружия на Украину. "Нам понятно, откуда ветер дует", - подчеркнул глава парламента. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Варвара Скокшина
Глава парламента Крыма прокомментировал реакцию НАТО на инцидент с дронами

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкГосударственный герб России установили на здании парламента Крыма
Государственный герб России установили на здании парламента Крыма. Архивное фото
