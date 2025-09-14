Рейтинг@Mail.ru
Костюк лидирует на выборах губернатора ЕАО - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 14.09.2025 (обновлено: 13:56 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/kostyuk-2041827812.html
Костюк лидирует на выборах губернатора ЕАО
Костюк лидирует на выборах губернатора ЕАО - РИА Новости, 14.09.2025
Костюк лидирует на выборах губернатора ЕАО
Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 86,19% голосов, свидетельствуют первые данные... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T13:49:00+03:00
2025-09-14T13:56:00+03:00
цик рф
евразийская ассоциация оценки качества образования (еаоко)
политика
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036495089_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_9b7a5f74933a5b2dd1482831023c6389.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 86,19% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 6,59% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Василий Гладких (ЛДПР) – 6,13% голосов, третьим идет Александр Щербина (КПРФ) – 4,1%, четвертым - Александр Крупский ("Коммунисты России") с 2,58% голосов.
https://ria.ru/20250913/tsik-2041640242.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036495089_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_bafbf186fa4df98f05f25fb507857902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цик рф, евразийская ассоциация оценки качества образования (еаоко), политика, единый день голосования — 2025
ЦИК РФ, Евразийская Ассоциация оценки качества образования (ЕАОКО), Политика, Единый день голосования — 2025
Костюк лидирует на выборах губернатора ЕАО

Костюк лидирует на выборах губернатора ЕАО после обработки 6,59% протоколов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМария Костюк
Мария Костюк - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Мария Костюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 86,19% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 6,59% протоколов.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Василий Гладких (ЛДПР) – 6,13% голосов, третьим идет Александр Щербина (КПРФ) – 4,1%, четвертым - Александр Крупский ("Коммунисты России") с 2,58% голосов.
Информационный центр ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В ЦИК рассказали о подготовке к выборам в 2026 году
13 сентября, 12:29
 
ЦИК РФЕвразийская Ассоциация оценки качества образования (ЕАОКО)ПолитикаЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала