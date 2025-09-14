https://ria.ru/20250914/kostyuk-2041827812.html

Костюк лидирует на выборах губернатора ЕАО

Костюк лидирует на выборах губернатора ЕАО

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 86,19% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 6,59% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Василий Гладких (ЛДПР) – 6,13% голосов, третьим идет Александр Щербина (КПРФ) – 4,1%, четвертым - Александр Крупский ("Коммунисты России") с 2,58% голосов.

