Рейтинг@Mail.ru
Земля с запозданием попала под действие солнечного ветра - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 14.09.2025 (обновлено: 00:46 15.09.2025)
https://ria.ru/20250914/kosmos-2041928194.html
Земля с запозданием попала под действие солнечного ветра
Земля с запозданием попала под действие солнечного ветра - РИА Новости, 15.09.2025
Земля с запозданием попала под действие солнечного ветра
Земля начала попадать под действие солнечного ветра, вызванного корональной дырой на звезде, но это произошло практически на сутки позже прогноза, сообщили в... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-14T23:55:00+03:00
2025-09-15T00:46:00+03:00
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027599489_29:0:1060:580_1920x0_80_0_0_ed4661ac745a62a8050078921156d711.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Земля начала попадать под действие солнечного ветра, вызванного корональной дырой на звезде, но это произошло практически на сутки позже прогноза, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Судя по показаниям приборов, планета около двух часов назад, с опозданием в сутки, всё же начала пересекать границу действия корональной дыры", - говорится в сообщении. Отмечается, что корональная дыра на Солнце огромна, поэтому у ученых не было сомнений, что Земля попадет под ее влияние. Основной вопрос, интересовавший их, касался параметров плазмы внутри дыры и скорости ветра. Пока ответа на эти вопросы нет, уточнили в Лаборатории. Земля проходит фронтальную сжатую область газа на входе в быстрый поток, наблюдается заметный рост плотности плазмы, а также индукции магнитного поля. Как ожидают ученые, в течение нескольких часов скорость солнечного ветра начнёт расти. Находиться внутри потока планета будет не менее 4-5 суток. "Основанные на расчетах прогнозы, в целом, выглядят пока умеренно позитивно. При таких размерах дыры можно было бы ожидать продолжительные бури уровня не менее 3-го, но пока модели дают на этот период лишь эпизодические возмущения уровня 1-2. В общем, завтра к утру, когда планета полностью погрузится в поток, а скорость ветра выйдет на стационарные значения, станет более-менее понятно, что к чему. Пока остается только следить за графиками", - отметили в Лаборатории. Ранее в Лаборатории сообщили, что, согласно расчетам, заметные геомагнитные возмущения на Земле из-за корональной дыры на Солнце начнутся в середине 14 сентября, но сильных бурь не ожидается. Пик от корональной дыры, по проведённым ранее расчетам, был возможен до 16 сентября. В сентябре 2025 года геомагнитная активность оказалась нетипично высокой. За первые 10 дней месяца произошло три магнитных бури, по сравнению всего с одной за весь август. Кроме того, наблюдалась необычно бурная реакция магнитосферы на совсем слабые воздействия.
https://ria.ru/20250913/mks-2041734003.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027599489_158:0:931:580_1920x0_80_0_0_37bb69b0553bc53e0e11ba287d8e36a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, вспышки на солнце , в мире
Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце , В мире
Земля с запозданием попала под действие солнечного ветра

ИКИ РАН: Земля с запозданием попала под действие солнечного ветра

© Космическая погода — XRAS.RU/TelegramВыброс протуберанца исполинского размера на обращенной к Земле стороне Солнца
Выброс протуберанца исполинского размера на обращенной к Земле стороне Солнца - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Космическая погода — XRAS.RU/Telegram
Выброс протуберанца исполинского размера на обращенной к Земле стороне Солнца. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Земля начала попадать под действие солнечного ветра, вызванного корональной дырой на звезде, но это произошло практически на сутки позже прогноза, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Судя по показаниям приборов, планета около двух часов назад, с опозданием в сутки, всё же начала пересекать границу действия корональной дыры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что корональная дыра на Солнце огромна, поэтому у ученых не было сомнений, что Земля попадет под ее влияние. Основной вопрос, интересовавший их, касался параметров плазмы внутри дыры и скорости ветра.
Пока ответа на эти вопросы нет, уточнили в Лаборатории. Земля проходит фронтальную сжатую область газа на входе в быстрый поток, наблюдается заметный рост плотности плазмы, а также индукции магнитного поля.
Как ожидают ученые, в течение нескольких часов скорость солнечного ветра начнёт расти. Находиться внутри потока планета будет не менее 4-5 суток.
"Основанные на расчетах прогнозы, в целом, выглядят пока умеренно позитивно. При таких размерах дыры можно было бы ожидать продолжительные бури уровня не менее 3-го, но пока модели дают на этот период лишь эпизодические возмущения уровня 1-2. В общем, завтра к утру, когда планета полностью погрузится в поток, а скорость ветра выйдет на стационарные значения, станет более-менее понятно, что к чему. Пока остается только следить за графиками", - отметили в Лаборатории.
Ранее в Лаборатории сообщили, что, согласно расчетам, заметные геомагнитные возмущения на Земле из-за корональной дыры на Солнце начнутся в середине 14 сентября, но сильных бурь не ожидается. Пик от корональной дыры, по проведённым ранее расчетам, был возможен до 16 сентября.
В сентябре 2025 года геомагнитная активность оказалась нетипично высокой. За первые 10 дней месяца произошло три магнитных бури, по сравнению всего с одной за весь август. Кроме того, наблюдалась необычно бурная реакция магнитосферы на совсем слабые воздействия.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
"Прогресс МС-32" привез на МКС новый скафандр для открытого космоса
13 сентября, 20:33
 
ЗемляРоссийская академия науквспышки на СолнцеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала