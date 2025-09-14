https://ria.ru/20250914/kosmos-2041928194.html

Земля с запозданием попала под действие солнечного ветра

Земля с запозданием попала под действие солнечного ветра

2025-09-14T23:55:00+03:00

2025-09-15T00:46:00+03:00

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Земля начала попадать под действие солнечного ветра, вызванного корональной дырой на звезде, но это произошло практически на сутки позже прогноза, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Судя по показаниям приборов, планета около двух часов назад, с опозданием в сутки, всё же начала пересекать границу действия корональной дыры", - говорится в сообщении. Отмечается, что корональная дыра на Солнце огромна, поэтому у ученых не было сомнений, что Земля попадет под ее влияние. Основной вопрос, интересовавший их, касался параметров плазмы внутри дыры и скорости ветра. Пока ответа на эти вопросы нет, уточнили в Лаборатории. Земля проходит фронтальную сжатую область газа на входе в быстрый поток, наблюдается заметный рост плотности плазмы, а также индукции магнитного поля. Как ожидают ученые, в течение нескольких часов скорость солнечного ветра начнёт расти. Находиться внутри потока планета будет не менее 4-5 суток. "Основанные на расчетах прогнозы, в целом, выглядят пока умеренно позитивно. При таких размерах дыры можно было бы ожидать продолжительные бури уровня не менее 3-го, но пока модели дают на этот период лишь эпизодические возмущения уровня 1-2. В общем, завтра к утру, когда планета полностью погрузится в поток, а скорость ветра выйдет на стационарные значения, станет более-менее понятно, что к чему. Пока остается только следить за графиками", - отметили в Лаборатории. Ранее в Лаборатории сообщили, что, согласно расчетам, заметные геомагнитные возмущения на Земле из-за корональной дыры на Солнце начнутся в середине 14 сентября, но сильных бурь не ожидается. Пик от корональной дыры, по проведённым ранее расчетам, был возможен до 16 сентября. В сентябре 2025 года геомагнитная активность оказалась нетипично высокой. За первые 10 дней месяца произошло три магнитных бури, по сравнению всего с одной за весь август. Кроме того, наблюдалась необычно бурная реакция магнитосферы на совсем слабые воздействия.

