В Краснодарском крае лидирует Кондратьев с 77,07 процента голосов
21:20 14.09.2025 (обновлено: 21:24 14.09.2025)
В Краснодарском крае лидирует Кондратьев с 77,07 процента голосов
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 77,07% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,73% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимаетАлександр Сафронов (КПРФ) с 11,27% голосов, третье - Иван Тутушкин (ЛДПР) с 6,72%, на четвертом месте Денис Хмелевской ("Справедливая Россия — За правду") с 3,77%.
политика, краснодарский край, цик рф, вениамин кондратьев, единая россия, кпрф
Политика, Краснодарский край, ЦИК РФ, Вениамин Кондратьев, Единая Россия, КПРФ
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 77,07% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,73% протоколов.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает
Александр Сафронов (КПРФ) с 11,27% голосов, третье - Иван Тутушкин (ЛДПР) с 6,72%, на четвертом месте Денис Хмелевской ("Справедливая Россия — За правду") с 3,77%.
Политика Краснодарский край ЦИК РФ Вениамин Кондратьев Единая Россия КПРФ
 
 
