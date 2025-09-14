В Краснодарском крае лидирует Кондратьев с 77,07 процента голосов

https://ria.ru/20250914/kondratev-2041909265.html
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 77,07% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,73% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимаетАлександр Сафронов (КПРФ) с 11,27% голосов, третье - Иван Тутушкин (ЛДПР) с 6,72%, на четвертом месте Денис Хмелевской ("Справедливая Россия — За правду") с 3,77%.
