Глава РАН рассказал, как люди превратятся в киборгов - РИА Новости, 14.09.2025
06:42 14.09.2025
Глава РАН рассказал, как люди превратятся в киборгов
Глава РАН рассказал, как люди превратятся в киборгов - РИА Новости, 14.09.2025
Глава РАН рассказал, как люди превратятся в киборгов
Люди благодаря новым технологиям постепенно будут превращаться в киборгов, а роботы в свою очередь станут человекоподобными, в итоге их будет сложно различить,... РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Люди благодаря новым технологиям постепенно будут превращаться в киборгов, а роботы в свою очередь станут человекоподобными, в итоге их будет сложно различить, считает президент Российской академии наук Геннадий Красников. В интервью РИА Новости Красников рассказал, что верит в перспективу массового вживления чипов в людей. "Если на эту тему говорить, то в будущем будут идти два взаимосвязанных процесса. Человек будет понемножку становиться киборгом, а роботы будут более человечными становиться", - отметил глава РАН. "Человек сможет многое в себе менять, допустим, вживлять дополнительную память, инфракрасное зрение, расширять возможности слуха и так далее. А робототехника станет более человекоподобной, тактильной, эмпатичной – и будет очень сложно отличать человека от киборга, особенно когда они будут выстраивать свои социальные связи", - добавил Красников. Но пока таких киборгов среди человечества нет, уточнил он.
Глава РАН рассказал, как люди превратятся в киборгов

Глава РАН Красников: люди будут постепенно превращаться в киборгов

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Люди благодаря новым технологиям постепенно будут превращаться в киборгов, а роботы в свою очередь станут человекоподобными, в итоге их будет сложно различить, считает президент Российской академии наук Геннадий Красников.
В интервью РИА Новости Красников рассказал, что верит в перспективу массового вживления чипов в людей.
"Если на эту тему говорить, то в будущем будут идти два взаимосвязанных процесса. Человек будет понемножку становиться киборгом, а роботы будут более человечными становиться", - отметил глава РАН.
"Человек сможет многое в себе менять, допустим, вживлять дополнительную память, инфракрасное зрение, расширять возможности слуха и так далее. А робототехника станет более человекоподобной, тактильной, эмпатичной – и будет очень сложно отличать человека от киборга, особенно когда они будут выстраивать свои социальные связи", - добавил Красников.
Но пока таких киборгов среди человечества нет, уточнил он.
