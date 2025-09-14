https://ria.ru/20250914/kiborgi-2041772896.html

Глава РАН рассказал, как люди превратятся в киборгов

Глава РАН рассказал, как люди превратятся в киборгов - РИА Новости, 14.09.2025

Глава РАН рассказал, как люди превратятся в киборгов

Люди благодаря новым технологиям постепенно будут превращаться в киборгов, а роботы в свою очередь станут человекоподобными, в итоге их будет сложно различить,... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T06:42:00+03:00

2025-09-14T06:42:00+03:00

2025-09-14T06:42:00+03:00

общество

геннадий красников

российская академия наук

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926098711_0:0:2992:1684_1920x0_80_0_0_d8ec81e255e802b3183ad979a74a7249.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Люди благодаря новым технологиям постепенно будут превращаться в киборгов, а роботы в свою очередь станут человекоподобными, в итоге их будет сложно различить, считает президент Российской академии наук Геннадий Красников. В интервью РИА Новости Красников рассказал, что верит в перспективу массового вживления чипов в людей. "Если на эту тему говорить, то в будущем будут идти два взаимосвязанных процесса. Человек будет понемножку становиться киборгом, а роботы будут более человечными становиться", - отметил глава РАН. "Человек сможет многое в себе менять, допустим, вживлять дополнительную память, инфракрасное зрение, расширять возможности слуха и так далее. А робототехника станет более человекоподобной, тактильной, эмпатичной – и будет очень сложно отличать человека от киборга, особенно когда они будут выстраивать свои социальные связи", - добавил Красников. Но пока таких киборгов среди человечества нет, уточнил он.

https://ria.ru/20250912/masterstvo-2041488506.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, геннадий красников, российская академия наук, россия