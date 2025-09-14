https://ria.ru/20250914/kiborgi-2041772896.html
Глава РАН рассказал, как люди превратятся в киборгов
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Люди благодаря новым технологиям постепенно будут превращаться в киборгов, а роботы в свою очередь станут человекоподобными, в итоге их будет сложно различить, считает президент Российской академии наук Геннадий Красников. В интервью РИА Новости Красников рассказал, что верит в перспективу массового вживления чипов в людей. "Если на эту тему говорить, то в будущем будут идти два взаимосвязанных процесса. Человек будет понемножку становиться киборгом, а роботы будут более человечными становиться", - отметил глава РАН. "Человек сможет многое в себе менять, допустим, вживлять дополнительную память, инфракрасное зрение, расширять возможности слуха и так далее. А робототехника станет более человекоподобной, тактильной, эмпатичной – и будет очень сложно отличать человека от киборга, особенно когда они будут выстраивать свои социальные связи", - добавил Красников. Но пока таких киборгов среди человечества нет, уточнил он.
