На выборах главы Курской области Хинштейн набирает 86,8% голосов

На выборах главы Курской области Хинштейн набирает 86,8% голосов - РИА Новости, 14.09.2025

На выборах главы Курской области Хинштейн набирает 86,8% голосов

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 86,8% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после...

2025-09-14T23:32:00+03:00

2025-09-14T23:32:00+03:00

2025-09-14T23:40:00+03:00

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 86,8% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 90,35% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, вторым идет Алексей Бобовников (КПРФ) с 5,13% голосов, третьим – Алексей Томанов (ЛДПР) с 4,13%, четвертым – Геннадий Баев ("Справедливая Россия - За правду") с 2,62%.

