Хинштейн проголосовал на выборах главы Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн проголосовал на выборах главы региона утром в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.09.2025

КУРСК, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн проголосовал на выборах главы региона утром в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. Хинштейн отдал свой голос на досрочных выборах главы региона на избирательном участке №86 областного центра. "Я голосую за развитие Курской области. Я голосую за цветущий курский край, за безопасность людей, за порядок, за справедливость, за то, чтобы эта богатая культура, история, духовность, которая есть здесь, была воспринята, максимально развивалась. Я голосую за то, чтобы каждый житель нашего региона, каждый курянин чувствовал на себе защиту, заботу государства, имел все возможности для того, чтобы развиваться, для того, чтобы достойно, комфортно жить. Ну и, конечно, все мы рассчитываем на то, что в регионе наступят наконец спокойствие и безопасность", - заявил Хинштейн журналистам.Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области проходило с 9 по 11 сентября, основное голосование проходит с 12 по 14 сентября. Всего в регионе открыты 756 избирательных участков, а также 18 временных участков в ПВР Курской области. По данным областного избиркома на 1 июля, общая численность избирателей Курской области составляет 866 703 человека. На должность губернатора претендуют четыре кандидата: депутат Курской облдумы Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Курской облдумы Алексей Бобовников от КПРФ, депутат Курской облдумы Алексей Томанов от ЛДПР и врио губернатора Александр Хинштейн от "Единой России". Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

