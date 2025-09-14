Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн проголосовал на выборах главы Курской области - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 14.09.2025 (обновлено: 12:28 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/khinshteyn-2041813880.html
Хинштейн проголосовал на выборах главы Курской области
Хинштейн проголосовал на выборах главы Курской области - РИА Новости, 14.09.2025
Хинштейн проголосовал на выборах главы Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн проголосовал на выборах главы региона утром в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T12:23:00+03:00
2025-09-14T12:28:00+03:00
политика
россия
курская область
республика коми
александр хинштейн
кпрф
лдпр
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041389825_0:125:3000:1813_1920x0_80_0_0_12bc47679e14f9a9aaa43ff7fcf0edf0.jpg
КУРСК, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн проголосовал на выборах главы региона утром в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. Хинштейн отдал свой голос на досрочных выборах главы региона на избирательном участке №86 областного центра. "Я голосую за развитие Курской области. Я голосую за цветущий курский край, за безопасность людей, за порядок, за справедливость, за то, чтобы эта богатая культура, история, духовность, которая есть здесь, была воспринята, максимально развивалась. Я голосую за то, чтобы каждый житель нашего региона, каждый курянин чувствовал на себе защиту, заботу государства, имел все возможности для того, чтобы развиваться, для того, чтобы достойно, комфортно жить. Ну и, конечно, все мы рассчитываем на то, что в регионе наступят наконец спокойствие и безопасность", - заявил Хинштейн журналистам.Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области проходило с 9 по 11 сентября, основное голосование проходит с 12 по 14 сентября. Всего в регионе открыты 756 избирательных участков, а также 18 временных участков в ПВР Курской области. По данным областного избиркома на 1 июля, общая численность избирателей Курской области составляет 866 703 человека. На должность губернатора претендуют четыре кандидата: депутат Курской облдумы Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Курской облдумы Алексей Бобовников от КПРФ, депутат Курской облдумы Алексей Томанов от ЛДПР и врио губернатора Александр Хинштейн от "Единой России". Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250914/kandidat-2041807890.html
https://ria.ru/20250914/tsik-2041803939.html
россия
курская область
республика коми
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041389825_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_2bdda94b35c42f12c61b91739b6c821e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, курская область, республика коми, александр хинштейн, кпрф, лдпр, единая россия, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Курская область, Республика Коми, Александр Хинштейн, КПРФ, ЛДПР, Единая Россия, Единый день голосования — 2025
Хинштейн проголосовал на выборах главы Курской области

Хинштейн в воскресенье утром проголосовал на выборах главы Курской области

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевВрио главы Курской области Александр Хинштейн
Врио главы Курской области Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Врио главы Курской области Александр Хинштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн проголосовал на выборах главы региона утром в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
Хинштейн отдал свой голос на досрочных выборах главы региона на избирательном участке №86 областного центра.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Памфилова рассказала о факте агрессии на выборах в Астрахани
Вчера, 11:29
"Я голосую за развитие Курской области. Я голосую за цветущий курский край, за безопасность людей, за порядок, за справедливость, за то, чтобы эта богатая культура, история, духовность, которая есть здесь, была воспринята, максимально развивалась. Я голосую за то, чтобы каждый житель нашего региона, каждый курянин чувствовал на себе защиту, заботу государства, имел все возможности для того, чтобы развиваться, для того, чтобы достойно, комфортно жить. Ну и, конечно, все мы рассчитываем на то, что в регионе наступят наконец спокойствие и безопасность", - заявил Хинштейн журналистам.
Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области проходило с 9 по 11 сентября, основное голосование проходит с 12 по 14 сентября. Всего в регионе открыты 756 избирательных участков, а также 18 временных участков в ПВР Курской области. По данным областного избиркома на 1 июля, общая численность избирателей Курской области составляет 866 703 человека.
На должность губернатора претендуют четыре кандидата: депутат Курской облдумы Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Курской облдумы Алексей Бобовников от КПРФ, депутат Курской облдумы Алексей Томанов от ЛДПР и врио губернатора Александр Хинштейн от "Единой России".
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Глава ЦИК Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
ЦИК ожидал распространения фейков о выборах, заявила Памфилова
Вчера, 11:04
 
ПолитикаРоссияКурская областьРеспублика КомиАлександр ХинштейнКПРФЛДПРЕдиная РоссияЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала