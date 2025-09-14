https://ria.ru/20250914/kareliya-2041761550.html
Назван регион, где чаще всего диагностируют злокачественные новообразования
Назван регион, где чаще всего диагностируют злокачественные новообразования - РИА Новости, 14.09.2025
Назван регион, где чаще всего диагностируют злокачественные новообразования
Республика Карелия заняла первое место в рейтинге российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями по итогам 2024 года
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Республика Карелия заняла первое место в рейтинге российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями по итогам 2024 года, следует из данных Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, количество впервые заболевших злокачественными новообразованиями россиян в Республике Карелия составило 684 на 100 тысяч человек населения региона. Это самый высокий показатель среди всех субъектов РФ. На втором месте в шкале находится Архангельская область с количеством заболевших 655,8, а третье место заняла Брянская область, в которой число впервые заболевших составило 641,7 на 100 тысяч. Последней в рейтинге стоит Чеченская Республика, в которой заболеваемость находится на уровне 167,7 человек на 100 тысяч населения. Немного выше это значение в Республике Ингушетии - 172. Третью с конца позицию занимает Республика Дагестан с показателем 177,6.
