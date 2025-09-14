https://ria.ru/20250914/kandidat-2041807890.html
Памфилова рассказала о факте агрессии на выборах в Астрахани
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Кандидат от КПРФ на выборах в Астрахани причинил физический вред секретарю комиссии, сейчас ведется проверка правоохранительными органами, рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова. Председатель ЦИК уточнила, что на выборах депутатов городской думы в Астрахани произошел второй факт агрессии в ходе ЕДГ-2025. "В одной из социальных сетей появилась информация, что кандидат от КПРФ Смирнов Андрей Михайлович пошел на избирательный участок № 435 в Трусовском районе города Астрахани и стремительно направился к секретарю комиссии с криками, обвинениями и требованиями дать ему документы. На вопрос, какие документы ему нужны, он ответить не смог", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025. Она добавила, что кандидат Смирнов, увидев какие-то бумаги на столе председателя комиссии, попытался взять их. Тогда секретарь комиссии взяла их в свои руки и пояснила, что не имеет права передавать ему эти документы из-за действующего закона о персональных данных. "Кандидат Смирнов, не имея на то никакого права и компетенции, продолжал кричать, вплотную привидевшись к женщине, схватил ее за руки, чтобы выдернуть у нее бумаги, причиняя физическую боль. Ну, тоже схватился с женщиной, какие герои. Подоспевшие сотрудники полиции защитили женский коллектив избирательной комиссии от дальнейших непредсказуемых действий кандидата Смирнова" - добавила Памфилова. Она отметила, что общество в России разное, нужно иметь выдержку, терпение и уважение. "Голосование в последний час на избирательном участке № 435 фактически им было сорвано. После того, как члены комиссии пришли в себя, ну, представляете, да, они приступили к подсчету голосов, за которыми тщательно следил кандидат Смирнов. Секретаря комиссии в слезах и с болями в руках направили в машине скорой помощи в больницу. В настоящее время в связи с неправомерными действиями кандидата Смирнова проводится проверка правоохранительными органами", - добавила председатель ЦИК.
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Кандидат от КПРФ на выборах в Астрахани причинил физический вред секретарю комиссии, сейчас ведется проверка правоохранительными органами, рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.
Председатель ЦИК уточнила, что на выборах депутатов городской думы в Астрахани
произошел второй факт агрессии в ходе ЕДГ-2025.
"В одной из социальных сетей появилась информация, что кандидат от КПРФ
Смирнов Андрей Михайлович пошел на избирательный участок № 435 в Трусовском районе города Астрахани и стремительно направился к секретарю комиссии с криками, обвинениями и требованиями дать ему документы. На вопрос, какие документы ему нужны, он ответить не смог", - сказала Памфилова
на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025.
Она добавила, что кандидат Смирнов, увидев какие-то бумаги на столе председателя комиссии, попытался взять их. Тогда секретарь комиссии взяла их в свои руки и пояснила, что не имеет права передавать ему эти документы из-за действующего закона о персональных данных.
"Кандидат Смирнов, не имея на то никакого права и компетенции, продолжал кричать, вплотную привидевшись к женщине, схватил ее за руки, чтобы выдернуть у нее бумаги, причиняя физическую боль. Ну, тоже схватился с женщиной, какие герои. Подоспевшие сотрудники полиции защитили женский коллектив избирательной комиссии от дальнейших непредсказуемых действий кандидата Смирнова" - добавила Памфилова.
Она отметила, что общество в России
разное, нужно иметь выдержку, терпение и уважение.
"Голосование в последний час на избирательном участке № 435 фактически им было сорвано. После того, как члены комиссии пришли в себя, ну, представляете, да, они приступили к подсчету голосов, за которыми тщательно следил кандидат Смирнов. Секретаря комиссии в слезах и с болями в руках направили в машине скорой помощи в больницу. В настоящее время в связи с неправомерными действиями кандидата Смирнова проводится проверка правоохранительными органами", - добавила председатель ЦИК.