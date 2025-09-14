Рейтинг@Mail.ru
Памфилова рассказала о факте агрессии на выборах в Астрахани - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 14.09.2025 (обновлено: 11:56 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/kandidat-2041807890.html
Памфилова рассказала о факте агрессии на выборах в Астрахани
Памфилова рассказала о факте агрессии на выборах в Астрахани - РИА Новости, 14.09.2025
Памфилова рассказала о факте агрессии на выборах в Астрахани
Кандидат от КПРФ на выборах в Астрахани причинил физический вред секретарю комиссии, сейчас ведется проверка правоохранительными органами, рассказала... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T11:29:00+03:00
2025-09-14T11:56:00+03:00
политика
астрахань
россия
элла памфилова
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018250857_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_91031e92fc209ad4ef1dd7f93d0d1f94.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Кандидат от КПРФ на выборах в Астрахани причинил физический вред секретарю комиссии, сейчас ведется проверка правоохранительными органами, рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова. Председатель ЦИК уточнила, что на выборах депутатов городской думы в Астрахани произошел второй факт агрессии в ходе ЕДГ-2025. "В одной из социальных сетей появилась информация, что кандидат от КПРФ Смирнов Андрей Михайлович пошел на избирательный участок № 435 в Трусовском районе города Астрахани и стремительно направился к секретарю комиссии с криками, обвинениями и требованиями дать ему документы. На вопрос, какие документы ему нужны, он ответить не смог", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025. Она добавила, что кандидат Смирнов, увидев какие-то бумаги на столе председателя комиссии, попытался взять их. Тогда секретарь комиссии взяла их в свои руки и пояснила, что не имеет права передавать ему эти документы из-за действующего закона о персональных данных. "Кандидат Смирнов, не имея на то никакого права и компетенции, продолжал кричать, вплотную привидевшись к женщине, схватил ее за руки, чтобы выдернуть у нее бумаги, причиняя физическую боль. Ну, тоже схватился с женщиной, какие герои. Подоспевшие сотрудники полиции защитили женский коллектив избирательной комиссии от дальнейших непредсказуемых действий кандидата Смирнова" - добавила Памфилова. Она отметила, что общество в России разное, нужно иметь выдержку, терпение и уважение. "Голосование в последний час на избирательном участке № 435 фактически им было сорвано. После того, как члены комиссии пришли в себя, ну, представляете, да, они приступили к подсчету голосов, за которыми тщательно следил кандидат Смирнов. Секретаря комиссии в слезах и с болями в руках направили в машине скорой помощи в больницу. В настоящее время в связи с неправомерными действиями кандидата Смирнова проводится проверка правоохранительными органами", - добавила председатель ЦИК.
https://ria.ru/20250914/muzhchina-2041800324.html
https://ria.ru/20250914/pamfilova-2041796591.html
астрахань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018250857_67:0:1204:853_1920x0_80_0_0_da559dfe541ce7395c969c0b4ea31327.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, астрахань, россия, элла памфилова, кпрф
Политика, Астрахань, Россия, Элла Памфилова, КПРФ
Памфилова рассказала о факте агрессии на выборах в Астрахани

Кандидат от КПРФ Смирнов на участке в Астрахани нанес ущерб секретарю избиркома

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской ФедерацииПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской Федерации
Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Кандидат от КПРФ на выборах в Астрахани причинил физический вред секретарю комиссии, сейчас ведется проверка правоохранительными органами, рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.
Председатель ЦИК уточнила, что на выборах депутатов городской думы в Астрахани произошел второй факт агрессии в ходе ЕДГ-2025.
Мужчина с котом голосует на избирательном участке на выборах губернатора Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В Свердловской области на выборы пришел мужчина с котом на плечах
Вчера, 10:35
"В одной из социальных сетей появилась информация, что кандидат от КПРФ Смирнов Андрей Михайлович пошел на избирательный участок № 435 в Трусовском районе города Астрахани и стремительно направился к секретарю комиссии с криками, обвинениями и требованиями дать ему документы. На вопрос, какие документы ему нужны, он ответить не смог", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025.
Она добавила, что кандидат Смирнов, увидев какие-то бумаги на столе председателя комиссии, попытался взять их. Тогда секретарь комиссии взяла их в свои руки и пояснила, что не имеет права передавать ему эти документы из-за действующего закона о персональных данных.
"Кандидат Смирнов, не имея на то никакого права и компетенции, продолжал кричать, вплотную привидевшись к женщине, схватил ее за руки, чтобы выдернуть у нее бумаги, причиняя физическую боль. Ну, тоже схватился с женщиной, какие герои. Подоспевшие сотрудники полиции защитили женский коллектив избирательной комиссии от дальнейших непредсказуемых действий кандидата Смирнова" - добавила Памфилова.
Она отметила, что общество в России разное, нужно иметь выдержку, терпение и уважение.
"Голосование в последний час на избирательном участке № 435 фактически им было сорвано. После того, как члены комиссии пришли в себя, ну, представляете, да, они приступили к подсчету голосов, за которыми тщательно следил кандидат Смирнов. Секретаря комиссии в слезах и с болями в руках направили в машине скорой помощи в больницу. В настоящее время в связи с неправомерными действиями кандидата Смирнова проводится проверка правоохранительными органами", - добавила председатель ЦИК.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Атаки на ресурсы ЦИК не повлияли на ход голосования, заявила Памфилова
Вчера, 10:11
 
ПолитикаАстраханьРоссияЭлла ПамфиловаКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала