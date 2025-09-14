https://ria.ru/20250914/kamchatka-2041803739.html

На Камчатке закрылись избирательные участки

На Камчатке закрылись избирательные участки

На Камчатке закрылись избирательные участки

14.09.2025

П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 сен - РИА Новости. Избирательные участки на выборах главы Камчатского края закрылись вечером воскресенья. На Камчатке голосование проходило в течение трех дней - с 12 сентября, на 178 избирательных участках. Явка на 18.00 (09.00 мск) 14 сентября составила 44,79 %. Избиратели голосовали за одного из четырех кандидатов - действующего губернатора Владимира Солодова, представителя КПРФ Романа Литвинова, кандидата от "Коммунистов России" Дмитрия Тюрина и кандидата от ЛДПР Василину Кулиеву. Также в эти дни в регионе проходили выборы депутатов Думы Алеутского муниципального и Вилючинского городского округов, депутатов Совета депутатов городского округа "поселок Палана" и сельских поселений: "село Таловка", "село Карага", "село Ачайваям", "село Хаилино", "село Каменское", глав сельских поселений: "село Аянка", "село Слаутное", "село Таловка", "село Манилы", "село Ивашка", "село Карага", "село Ачайваям". По данным на 1 июля, на Камчатке зарегистрировано 225 626 избирателей. Для победы на выборах губернатора Камчатского края кандидату необходимо набрать более пятидесяти процентов голосов. Предыдущие выборы губернатора состоялись в Камчатском крае 13 сентября 2020 года, в единый день голосования. Основное голосование проходило в течение одного дня, досрочное – в течение двух предыдущих дней. Было зарегистрировано пять кандидатов. За Солодова со статусом самовыдвиженца отдали голоса 67 900 жителей Камчатки (80, 51%). Второе место занял представитель ЛДПР Валерий Калашников, набравший 5 650 голосов (6, 70%). Явка на выборы губернатора Камчатки в 2020 году составила 84 363 человека (37,15 % избирателей).

