Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке закрылись избирательные участки - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/kamchatka-2041803739.html
На Камчатке закрылись избирательные участки
На Камчатке закрылись избирательные участки - РИА Новости, 14.09.2025
На Камчатке закрылись избирательные участки
Избирательные участки на выборах главы Камчатского края закрылись вечером воскресенья. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T11:03:00+03:00
2025-09-14T11:03:00+03:00
политика
камчатка
камчатский край
владимир солодов
лдпр
кпрф
коммунисты россии
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041784899_0:162:3070:1889_1920x0_80_0_0_d1a72b50c7057ca6dec43b7cd9e26626.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 сен - РИА Новости. Избирательные участки на выборах главы Камчатского края закрылись вечером воскресенья. На Камчатке голосование проходило в течение трех дней - с 12 сентября, на 178 избирательных участках. Явка на 18.00 (09.00 мск) 14 сентября составила 44,79 %. Избиратели голосовали за одного из четырех кандидатов - действующего губернатора Владимира Солодова, представителя КПРФ Романа Литвинова, кандидата от "Коммунистов России" Дмитрия Тюрина и кандидата от ЛДПР Василину Кулиеву. Также в эти дни в регионе проходили выборы депутатов Думы Алеутского муниципального и Вилючинского городского округов, депутатов Совета депутатов городского округа "поселок Палана" и сельских поселений: "село Таловка", "село Карага", "село Ачайваям", "село Хаилино", "село Каменское", глав сельских поселений: "село Аянка", "село Слаутное", "село Таловка", "село Манилы", "село Ивашка", "село Карага", "село Ачайваям". По данным на 1 июля, на Камчатке зарегистрировано 225 626 избирателей. Для победы на выборах губернатора Камчатского края кандидату необходимо набрать более пятидесяти процентов голосов. Предыдущие выборы губернатора состоялись в Камчатском крае 13 сентября 2020 года, в единый день голосования. Основное голосование проходило в течение одного дня, досрочное – в течение двух предыдущих дней. Было зарегистрировано пять кандидатов. За Солодова со статусом самовыдвиженца отдали голоса 67 900 жителей Камчатки (80, 51%). Второе место занял представитель ЛДПР Валерий Калашников, набравший 5 650 голосов (6, 70%). Явка на выборы губернатора Камчатки в 2020 году составила 84 363 человека (37,15 % избирателей).
https://ria.ru/20250914/javka-2041803215.html
https://ria.ru/20250914/vybory-2041781639.html
камчатка
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041784899_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_3e34d984aa32abf595fc1dd9b8bbddd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, камчатка, камчатский край, владимир солодов, лдпр, кпрф, коммунисты россии, единый день голосования — 2025
Политика, Камчатка, Камчатский край, Владимир Солодов, ЛДПР, КПРФ, Коммунисты России, Единый день голосования — 2025
На Камчатке закрылись избирательные участки

На Камчатке вечером воскресенья закрылись избирательные участки

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкМужчина голосует на избирательном участке в Петропавловске-Камчатском на выборах губернатора Камчатского края
Мужчина голосует на избирательном участке в Петропавловске-Камчатском на выборах губернатора Камчатского края - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Мужчина голосует на избирательном участке в Петропавловске-Камчатском на выборах губернатора Камчатского края
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 сен - РИА Новости. Избирательные участки на выборах главы Камчатского края закрылись вечером воскресенья.
На Камчатке голосование проходило в течение трех дней - с 12 сентября, на 178 избирательных участках. Явка на 18.00 (09.00 мск) 14 сентября составила 44,79 %.
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Явка на выборах губернатора Архангельской области достигла 27 процентов
Вчера, 11:00
Избиратели голосовали за одного из четырех кандидатов - действующего губернатора Владимира Солодова, представителя КПРФ Романа Литвинова, кандидата от "Коммунистов России" Дмитрия Тюрина и кандидата от ЛДПР Василину Кулиеву.
Также в эти дни в регионе проходили выборы депутатов Думы Алеутского муниципального и Вилючинского городского округов, депутатов Совета депутатов городского округа "поселок Палана" и сельских поселений: "село Таловка", "село Карага", "село Ачайваям", "село Хаилино", "село Каменское", глав сельских поселений: "село Аянка", "село Слаутное", "село Таловка", "село Манилы", "село Ивашка", "село Карага", "село Ачайваям".
По данным на 1 июля, на Камчатке зарегистрировано 225 626 избирателей.
Для победы на выборах губернатора Камчатского края кандидату необходимо набрать более пятидесяти процентов голосов.
Предыдущие выборы губернатора состоялись в Камчатском крае 13 сентября 2020 года, в единый день голосования. Основное голосование проходило в течение одного дня, досрочное – в течение двух предыдущих дней. Было зарегистрировано пять кандидатов. За Солодова со статусом самовыдвиженца отдали голоса 67 900 жителей Камчатки (80, 51%). Второе место занял представитель ЛДПР Валерий Калашников, набравший 5 650 голосов (6, 70%).
Явка на выборы губернатора Камчатки в 2020 году составила 84 363 человека (37,15 % избирателей).
Информационный центр ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Избирательные участки в Москве работают штатно в третий день голосования
Вчера, 08:36
 
ПолитикаКамчаткаКамчатский крайВладимир СолодовЛДПРКПРФКоммунисты РоссииЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала