https://ria.ru/20250914/kamchatka-2041803739.html
На Камчатке закрылись избирательные участки
На Камчатке закрылись избирательные участки - РИА Новости, 14.09.2025
На Камчатке закрылись избирательные участки
Избирательные участки на выборах главы Камчатского края закрылись вечером воскресенья. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T11:03:00+03:00
2025-09-14T11:03:00+03:00
2025-09-14T11:03:00+03:00
политика
камчатка
камчатский край
владимир солодов
лдпр
кпрф
коммунисты россии
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041784899_0:162:3070:1889_1920x0_80_0_0_d1a72b50c7057ca6dec43b7cd9e26626.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 сен - РИА Новости. Избирательные участки на выборах главы Камчатского края закрылись вечером воскресенья. На Камчатке голосование проходило в течение трех дней - с 12 сентября, на 178 избирательных участках. Явка на 18.00 (09.00 мск) 14 сентября составила 44,79 %. Избиратели голосовали за одного из четырех кандидатов - действующего губернатора Владимира Солодова, представителя КПРФ Романа Литвинова, кандидата от "Коммунистов России" Дмитрия Тюрина и кандидата от ЛДПР Василину Кулиеву. Также в эти дни в регионе проходили выборы депутатов Думы Алеутского муниципального и Вилючинского городского округов, депутатов Совета депутатов городского округа "поселок Палана" и сельских поселений: "село Таловка", "село Карага", "село Ачайваям", "село Хаилино", "село Каменское", глав сельских поселений: "село Аянка", "село Слаутное", "село Таловка", "село Манилы", "село Ивашка", "село Карага", "село Ачайваям". По данным на 1 июля, на Камчатке зарегистрировано 225 626 избирателей. Для победы на выборах губернатора Камчатского края кандидату необходимо набрать более пятидесяти процентов голосов. Предыдущие выборы губернатора состоялись в Камчатском крае 13 сентября 2020 года, в единый день голосования. Основное голосование проходило в течение одного дня, досрочное – в течение двух предыдущих дней. Было зарегистрировано пять кандидатов. За Солодова со статусом самовыдвиженца отдали голоса 67 900 жителей Камчатки (80, 51%). Второе место занял представитель ЛДПР Валерий Калашников, набравший 5 650 голосов (6, 70%). Явка на выборы губернатора Камчатки в 2020 году составила 84 363 человека (37,15 % избирателей).
https://ria.ru/20250914/javka-2041803215.html
https://ria.ru/20250914/vybory-2041781639.html
камчатка
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041784899_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_3e34d984aa32abf595fc1dd9b8bbddd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, камчатка, камчатский край, владимир солодов, лдпр, кпрф, коммунисты россии, единый день голосования — 2025
Политика, Камчатка, Камчатский край, Владимир Солодов, ЛДПР, КПРФ, Коммунисты России, Единый день голосования — 2025
На Камчатке закрылись избирательные участки
На Камчатке вечером воскресенья закрылись избирательные участки
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 сен - РИА Новости. Избирательные участки на выборах главы Камчатского края закрылись вечером воскресенья.
На Камчатке
голосование проходило в течение трех дней - с 12 сентября, на 178 избирательных участках. Явка на 18.00 (09.00 мск) 14 сентября составила 44,79 %.
Избиратели голосовали за одного из четырех кандидатов - действующего губернатора Владимира Солодова
, представителя КПРФ
Романа Литвинова, кандидата от "Коммунистов России
" Дмитрия Тюрина и кандидата от ЛДПР
Василину Кулиеву.
Также в эти дни в регионе проходили выборы депутатов Думы Алеутского муниципального и Вилючинского городского округов, депутатов Совета депутатов городского округа "поселок Палана" и сельских поселений: "село Таловка", "село Карага", "село Ачайваям", "село Хаилино", "село Каменское", глав сельских поселений: "село Аянка", "село Слаутное", "село Таловка", "село Манилы", "село Ивашка", "село Карага", "село Ачайваям".
По данным на 1 июля, на Камчатке зарегистрировано 225 626 избирателей.
Для победы на выборах губернатора Камчатского края
кандидату необходимо набрать более пятидесяти процентов голосов.
Предыдущие выборы губернатора состоялись в Камчатском крае 13 сентября 2020 года, в единый день голосования. Основное голосование проходило в течение одного дня, досрочное – в течение двух предыдущих дней. Было зарегистрировано пять кандидатов. За Солодова со статусом самовыдвиженца отдали голоса 67 900 жителей Камчатки (80, 51%). Второе место занял представитель ЛДПР Валерий Калашников, набравший 5 650 голосов (6, 70%).
Явка на выборы губернатора Камчатки в 2020 году составила 84 363 человека (37,15 % избирателей).